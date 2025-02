Governo do Pará firma parceria que fortalece combate à queimadas

O governador do Pará, Helder Barbalho, e representantes do Onçafari, organização não governamental (ONG) que atua na conservação da biodiversidade brasileira, formalizaram parceria nesta segunda-feira (3) que garante a entrega de equipamentos para auxiliar a fiscalização ambiental. Foram recebidos 120 tablets, 40 impressoras térmicas e quatro drones, para ampliar o alcance das ações em todo o território paraense.

Também foi apresentado um sistema, ainda em desenvolvimento, destinado a auxiliar o monitoramento e a prevenção de queimadas em áreas protegidas e municípios, e assinado um Memorando de Entendimentos para criação do Centro de Referência para a Conservação da Amazônia no Sul do Pará, instituição pioneira, que será criado no Refúgio de Vida Silvestre Rios São Benedito e Azul, nos municípios de Jacareacanga e Novo Progresso, no sudoeste do Estado.

Reforço na fiscalização

Na ocasião, Helder Barbalho entregou à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) 10 veículos especiais (pick-up), equipados com rádios de comunicação, rastreador, sinalização acústica e visual, sistema de iluminação, guincho elétrico e tanque reserva, com autonomia de até 2 mil quilômetros. O investimento é de R$ 3,1 milhões.

“Hoje, nós conciliamos aqui importantes agendas, com a entrega de 10 veículos à Semas, adaptados para reforçar o processo de fiscalização. Além disso, recebemos o apoio dessas instituições com tablets e drones, para que o nosso trabalho possa, cada vez mais, ser qualificado, também com a regularização fundiária. Este importante documento entregue ao Onçafari fortalece, cada vez mais, para que eles possam zelar, cuidar e proteger aquele território”, destacou o governador.

Diálogo e agendas ambientais

Helder Barbalho citou ainda os investimentos do governo do Estado para enfrentar os desafios e as necessidades do vasto território paraense. “Ao longo dos últimos seis anos temos falado pelo mundo sobre aquilo que estamos fazendo, dialogando e construindo agendas que possam compor soluções que dialoguem e equilibrem os diversos 'Parás' e Amazônias, a conciliação desse mosaico que habita em nossa região, e que naturalmente possui as suas próprias agendas, da Amazônia urbana por Belém, da Amazônia de rio e floresta, como a região dos rios São Benedito e Azul”, reiterou o chefe do Executivo.

Ele também frisou a importância da parceria firmada com as organizações para fortalecer as políticas públicas voltadas ao clima e meio ambiente. “Acho que o exemplo de vocês deve ser muito destacado, para que sempre que alguém falar sobre nós, venha aqui, venha colocar o pé na Amazônia, não pelos livros ou redes sociais, mas venha aqui conhecer a realidade do Marajó, do sul do Pará”, destacou Helder Barbalho.

Mario Haberfeld, fundador e CEO do Onçafari, informou que a organização não governamental atua há seis anos na região, período em que a presença institucional vem sendo reforçada.

“Essa parceria com o governo é muito importante, incluindo a doação de equipamentos e a nova plataforma que estamos fazendo para monitorar os incêndios. E a presença da Semas e do Ideflor (Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará) é igualmente importante para que possamos proteger aquela região. O Onçafari está, desde 2019, atuando na região que o governador declarou, em 2021, como uma reserva de vida silvestre, abrangendo os rios São Benedito e Azul. E fortalecer essa parceria é muito importante. Acredito que estamos cada vez mais com uma presença institucional nesse lugar, e nosso objetivo é proteger o local de toda forma possível”, disse Mario Haberfeld.

Rodrigo Medeiros, líder global da Re:wild (organização dedicada à proteção e restauração da natureza selvagem), ressaltou a importância da parceria para fortalecer o legado da COP 30 (conferência mundial sobre mudanças climáticas). “Estamos muito felizes em apoiar o Estado do Pará em ações essenciais de fiscalização, prevenção e combate a incêndios florestais. Fortalecer iniciativas que consolidem o legado da COP 30 e reforcem os compromissos contra o desmatamento é fundamental para mudarmos esse cenário, e garantirmos um futuro mais sustentável para a Amazônia”, afirmou.

Raul Protázio Romão, titular da Semas, destacou que “o governo do Estado criou uma unidade de conservação na região do extremo sul, na divisa com o Mato Grosso. Essa era uma área isolada, sem a presença do Estado, o que dificultava o combate aos ilícitos ambientais. A criação da unidade de conservação foi um primeiro passo, e agora o Estado avança na consolidação da proteção do Refúgio de Vida Silvestre dos rios São Benedito e Azul. Essa colaboração com a filantropia internacional e o Terceiro Setor nacional permitirá uma presença mais forte através do primeiro centro de referência em conservação do Pará, além de dar mais robustez e eficiência à atuação do Estado”.

Centro de Referência

O acordo firmado entre Governo do Pará, Onçafari e Re:wild visa à criação do Centro de Referência para a Conservação da Amazônia no Sul do Pará. O projeto pioneiro será criado no Refúgio de Vida Silvestre Rios São Benedito e Azul, em parceria com organizações locais.

O objetivo é mitigar o avanço do desmatamento na região, criando uma sólida base para ações de proteção da floresta, inovação, pesquisa e governança ambiental eficaz, envolvendo restauração, monitoramento, ecoturismo e educação ambiental, além de impulsionar o desenvolvimento sustentável na Amazônia. A iniciativa também conta com o apoio do Fundo Bezos.

O Centro será instalado em uma área privada de aproximadamente 1.000 hectares, inserida parcialmente na Revis Rios São Benedito e Rio Azul. Com suporte do Governo do Pará, implementação do Onçafari e apoio financeiro da Re:wild, contará com infraestrutura para gestão ambiental, fiscalização, pesquisa e educação.

Monitoramento

O sistema de monitoramento de áreas com queimadas, cuja instalação é uma das metas previstas na parceria, é uma plataforma Turi, que significa "fogo" em Tupi-Guarani, a qual utilizará dados disponibilizados em tempo quase real pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos). O objetivo é fortalecer o monitoramento já realizado pela Semas, que vem garantindo sucessivas reduções no desmatamento, segundo dados oficiais.

Além da detecção de queimadas, o sistema auxiliará gestores ambientais, bombeiros e técnicos da Defesa Civil a tomar decisões, a partir de dados meteorológicos e de risco de fogo. O sistema, que será gerido e usado pelas equipes de fiscalização e combate a queimadas do governo do Estado, está em fase de refinamento e testes. A previsão é estar disponível em junho próximo, início da estiagem na região, que propicia a propagação de fogo.

O evento também contou com a participação do presidente do Ideflor-Bio, Nilson Pinto; do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, coronel Jayme de Aviz Benjó; do diretor-presidente do Onçafari, Alexandre Bossi; do diretor de Conservação e Operações do Onçafari, João Vasconcellos de Almeida, e do diretor para a América Latina da Re:wild, Christopher Jordan.