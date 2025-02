Governo do Pará entrega Usina da Paz em Marabá e chega a marca de 11 complexos entregues

O governo do Pará fez na manhã deste sábado (22) a entrega das instalações da Usina da Paz de Marabá, no sudeste do Estado. Com essa entrega oficial, feita com a presença do governador Helder Barbalho, chega-se à décima unidade desse tipo de complexo pelo poder público. O governo do Pará classifica as unidades das Usinas da Paz como o "maior projeto social da América Latina".

“Quando o governo está presente em uma comunidade, ele abre janelas de oportunidades para as famílias”, afirmou o governador Helder Barbalho, ao destacar a importância da iniciativa para a população local.

A nova usina oferece até 70 tipos de serviços, abrangendo diversas áreas como saúde, educação e cultura (Marco Santos / Ag. Pará)

A nova Usina da Paz de Marabá oferece até 70 tipos de serviços, abrangendo diversas áreas como saúde, educação e cultura.

O governador do Pará ainda ressaltou que a usina é um "espaço abrangente, com serviços destinados a todas as faixas etárias, desde crianças até idosos, promovendo uma verdadeira imersão em cidadania".

Os moradores do bairro Liberdade mostraram-se entusiasmados com a nova estrutura (Bruno Cruz / Agência Pará)

Elieth Braga, secretária de Estado de Articulação da Cidadania do governo do Pará, destacou os serviços oferecidos pelo governo: “É uma forma de transformar a vida das pessoas e dar acesso a cursos profissionalizantes e atividades de lazer”.

Os moradores do bairro Liberdade mostraram-se entusiasmados com a nova estrutura. Avaliações positivas foram compartilhadas por Carmelita Alves de Oliveira, vice-diretora da nica usina instalada em Marabá. Ela comentou sobre a falta de opções na área. “Aqui não tinha nada. Esse projeto é grandioso e atende a todos — da juventude aos idosos”, ponderou.

A expectativa é alta entre os moradores, que veem na Usina da Paz uma oportunidade de qualificação e desenvolvimento. Muitos já demonstraram interesse em participar das atividades, com destaque para cursos como o de natação e robótica, que atraem especialmente os jovens da região.

Paulo Alencar, professor de natação, expressou a esperança de que a prática esportiva contribua para a permanência dos alunos na escola. “Com espaços assim, a evasão escolar poderá ser diminuída, além de motivar os jovens a se envolverem mais com a educação”, afirmou.

Na inauguração, o governador Helder Barbalho garantiu ainda que a usina estará plenamente funcional a partir da próxima semana. “Esperamos atender cerca de mil pessoas por dia, oferecendo serviços de qualidade e promovendo a transformação necessária para melhorar a qualidade de vida das famílias de Marabá”, disse Helder Barbalho.

INVESTIMENTOS

Segundo avalia o governo do Pará, a entrega da Usina da Paz acontece em um momento crucial para o município de Marabá. A instalação do complexo é uma estratégia do governo para impactar diretamente a vida da população e reduzir os índices de criminalidade na região.

A UsiPaz de Marabá possui uma área construída de mais de 10 mil metros quadrados. O novo complexo, referência para os mais de 266 mil moradores do município, vai dispor também de uma estrutura moderna e funcional, com mais de 70 serviços gratuitos oferecidos à população, nas áreas da saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer.

Atualmente, já estão em funcionamento dez Usinas da Paz em todo o Pará, sendo oito na Região Metropolitana de Belém (Cabanagem, Bengui, Guamá, Terra Firme e Jurunas/Condor, na capital, Icuí-Guajará, em Ananindeua, Nova União, em Marituba, e Elizeu Franco, em Castanhal) e duas na região sudeste do Estado (Parauapebas e Canaã dos Carajás).

Outras 27 Usinas da Paz estão sendo construídas no Pará, nos municípios de Abaetetuba, Altamira, Bragança, Cametá, Paragominas, Tucuruí, Santa Izabel do Pará, Capanema, Redenção, Itaituba, Santarém, Viseu, Igarapé-Miri, Barcarena, Breves, Dom Eliseu, São Miguel do Guamá, Portel, Moju, Parauapebas, Óbidos, Salinópolis, Benevides, Tomé-Açu, São Félix do Xingu e Belém, no distrito de Icoaraci.