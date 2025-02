Governo do Pará amplia infraestrutura para ensino e pesquisa na Uepa

O Governo do Pará entregou, nesta segunda-feira (10), os espaços revitalizados do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT) da Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Belém. As obras incluíram a reestruturação das fachadas dos blocos, revitalização do anexo do Bloco A e adequação de um espaço para a biblioteca do campus V. Os novos espaços foram entregues pelo governador Helder Barbalho, ao lado da vice-governadora Hana Ghassan.

Segundo o governador, o investimento na infraestrutura acadêmica proporciona um ambiente mais acolhedor aos estudantes. "Este investimento permite com que a Universidade do Estado do Pará possa melhor acolher os seus alunos, com novos laboratórios, novas salas de aula, estruturas de tecnologia para a engenharia de produção. Isto associado à qualidade do ensino dos nossos professores, certamente permite com que os nossos alunos possam aqui, neste novo ambiente, ter os espaços adequados".

Qualificação profissional

Helder Barbalho também destacou que a biblioteca é a "área de pesquisa para o acesso ao conhecimento, o suporte às salas de aula, o suporte ao processo educacional e investimentos que a Universidade do Estado, cada vez mais, faz em cursos que estejam sintonizados. Com as demandas de mercado, as oportunidades da agenda da Amazônia, particularmente este momento de fortalecimento da nossa biodiversidade, dos desafios ambientais, isto tudo requer mão de obra. E preparar mão de obra qualificada, a partir da Universidade do Estado do Pará, é fundamental para que nós possamos dar oportunidade através do conhecimento".

A reestruturação beneficiará mais de 3 mil alunos, além de 209 servidores. A revitalização do anexo do Bloco A resultou na oferta de mais salas, que receberam aplicação de revestimento fino, garantindo um ambiente adequado à comunidade acadêmica.

Grande avanço

Cleiton Fonseca, estudante de Engenharia de Produção, destacou a importância da ampliação: "Essa nova biblioteca, com um espaço bem mais amplo, beneficiará alunos do CCNT e de outras áreas das Ciências Naturais." Helenilton Alex, coordenador do Setor de Processamento de Dados, ressaltou que o novo espaço "é de alta qualidade e representa um grande avanço para o Centro."

Os laboratórios modernizados são essenciais para as pesquisas, como as desenvolvidas por Noéle Cristina de Carvalho Santos, aluna do curso de Tecnologia de Alimentos. Ela contou que está "entrando nessa etapa de Trabalho de Conclusão de Curso, e ter esse novo laboratório para fazer análises é algo muito grandioso, porque nós precisamos de espaços adequados para fazer pesquisa e análises, de acordo com o que nós precisamos, com as legislações vigentes. Precisamos de um espaço limpo, organizado, com uma boa refrigeração, para que também não tenhamos futuras contaminações".

Espaços propícios

O reitor da Uepa, Clay Chagas, destacou que as melhorias têm reflexos diretos na qualidade do ensino, especialmente para alunos oriundos de escolas públicas. "Este ano, quase 67% dos ingressantes na Uepa vieram da rede pública. Muitos não têm um espaço adequado para estudar em casa, e encontram na Universidade, seja na biblioteca ou nos laboratórios, um local propício para se dedicar aos estudos. Esse investimento fortalece ainda mais a qualidade da educação no Pará", ressaltou Clay Chagas.

As novas instalações incluem Laboratório de Alimentos, Laboratório de Design, Sala de Holística e Laboratório de Materiais, Coordenação de Registro e Controle Acadêmico, coordenações de cursos, Núcleo de Estágio e duas salas de aula. No segundo pavimento estão os Laboratório de Engenharia Ambiental, Laboratório de Engenharia de Produção, Laboratório de Informática e três salas de aula.

A diretora do CCNT, Eliane de Castro Coutinho, enfatizou que, apesar dos incômodos durante as obras, o resultado valeu a pena: "Mais da metade dos nossos alunos vêm da escola pública, e nem sempre têm acesso a um computador em casa. Agora, temos mais de 20 computadores disponíveis para que possam acessar a biblioteca digital e os livros físicos."

A biblioteca foi instalada no térreo do Bloco B, em uma área antes utilizada como estacionamento coberto. O espaço, de 300 m², conta com acervo, salas de estudo em grupo, biblioteca para pós-graduação, materioteca e Coordenação e Atendimento ao Usuário, além do Setor de Processamento Técnico.

O investimento total é de R$ 1.337.188,60 na reestruturação do Bloco A e adequação da biblioteca; de R$ 469.120,85 nas obras da fachada do campus V e do segundo pavimento do bloco, e R$ 698.824,41 na aquisição de equipamentos e mobiliário.

O campus V da Uepa oferece cursos de Bacharelado em Design, Engenharia de Produção, Relações Internacionais, Engenharia Ambiental e Sanitária, Tecnologia de Alimentos, Engenharia de Software, Engenharia Florestal e Tecnologia em Comércio Exterior, além dos programas de pós-graduação em Ciências Ambientais (PPGCA) e Tecnologia, Recursos Naturais e Sustentabilidade na Amazônia (PPGTEC).