Belém recebe curso gratuito sobre educação antirracista

Discutir implementações práticas e políticas educacionais que promovem a igualdade racial e o combate de discriminações e desigualdades existentes na sociedade é o principal objetivo do contexto curso "Corpo e Ancestralidades – Caminhos para uma educação antirracista", realizado de 11 a 13 de fevereiro na Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (ETDUFPA), por meio do projeto "Memórias da Dança".

O evento será gratuito e ocorrerá no Teatro Universitário Cláudio Barradas, localizado no centro da capital paraense. Para participar, os interessados podem se inscrever clicando aqui

“A Escola de Teatro e Dança, assim como qualquer outra instituição de ensino, deve garantir um espaço contínuo de debate e reflexão sobre o racismo e suas implicações sociais, culturais e históricas. A ETDUFPA à comunidade acadêmica a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos sobre a contribuição das tradições ancestrais africanas para a dança e arte cênica, para que esses alunos consigam refletir criticamente sobre as questões de raça, identidade e pertencimento”, explica o coordenador do evento, pesquisador Carlos Dergan.

O curso apresentará ideias e espaços de produção de diversos saberes e epistemologias, contribuindo para o fortalecimento e aperfeiçoamento de relações de como o corpo de pessoas pretas é tratado na perspectiva da cultura iorubá, povo da África Ocidental que contribuiu para a formação da cultura brasileira.

Ataíde Júnior, professor e palestrante do evento, pontua que “o racismo é parte estruturante da organização da sociedade brasileira, um fenômeno que se manifesta de múltiplas formas e age em todas as áreas do conhecimento humano, e a arte não se faz exceção. A compreensão de existir arte de “alta” ou “baixa” qualidade muitas vezes despreza os elementos de construção do fazer artístico e se atém somente à origem cultural e geográfica da manifestação”, disse.

Serviço

Quando? 11, 12 e 13 de fevereiro de 2024

Que horas? 13h às 14h30

Onde? Teatro Universitário Cláudio Barradas, localizado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 546.

Inscrições: Serão ofertadas 60 vagas. Para se inscrever, clique no link.