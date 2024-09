Governo do Pará afirma que transformou educação do estado

O governo do Pará afirma que a educação no estado melhorou significativamente nos últimos anos, o que refletiu na melhora de seu desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), onde o estado passou da 26ª para a 6ª posição no ranking nacional, fato bastante comemorado pelo governo, que diz ter investido R$ 800 milhões no setor.

“É um resultado fruto de um esforço coletivo, fruto de um trabalho, de milhares de pessoas que são anônimas, que não estão aqui no palco, mas [reconhecemos] também a importância de um professor, de um merendeiro, de um vigia, porque todos têm a participação direta e indireta neste resultado. Este não é um resultado de uma escola, é o resultado da soma de todas as escolas que geram uma média", destacou o governador Helder Barbalho no dia da divulgação da nota do IDEB, em agosto deste ano.

Segundo a Secretaria de Educação do Estado do Pará (Seduc), desde 2019 foram inauguradas 150 novas escolas e outras 80 estão em construção, totalizando cerca de R$ 400 milhões aplicados na expansão e reforma de unidades educacionais. Recentemente, a Escola Estadual Elaine Ismaelino foi totalmente reconstruída, oferecendo novas instalações e infraestrutura aprimorada.

No setor de educação infantil, o Estado também acredita ter avançado como nunca antes. O programa "Creches por Todo o Pará", lançado em 2021, visa atender cerca de 30 mil famílias, especialmente em áreas vulneráveis. Uma nova unidade em Oriximiná beneficiará 200 crianças e conta com modernas instalações, como berçário e espaço de convivência.

Para a vice-governadora Hana Ghassan, que acompanha a execução do programa, criar condições para que mães em situação de vulnerabilidade possam deixar seus filhos em um local seguro e com educação de qualidade é extremamente recompensador e primordial para o Governo do Estado.

"Como mãe, fico muito feliz de estar em Oriximiná trazendo mais uma unidade do 'Creches por Todo o Pará'. É uma obra importante para as mães, para as nossas crianças, porque garante um local seguro no início do processo de aprendizagem. Uma creche pode mudar a vida das mães, que assim podem trabalhar, estudar e fazer suas atividades diárias sabendo que seus filhos estão em segurança”, destacou a vice-governadora do Pará.

O governo promete que vai entregar mais seis creches no segundo semestre de 2024, beneficiando famílias em quatro regiões de integração: Guajará, Guamá, Rio Capim e Baixo Amazonas.