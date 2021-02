Governo do Estado monta gabinete de crise em Ipixuna

Um gabinete de crise foi montado pelo governo estadual nesta quarta-feira (17) em Ipixuma do Pará. Objetivo é estabelecer ações de auxílio às famílias do município, atingido por fortes chuvas na noite de segunda-feira (15). O grupo é composto pela Defesa Civil Estadual, Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab), no Centro Universitário Municipal em Ipixuna do Pará, nordeste paraense.

“Ainda na noite de terça (16), fizemos o monitoramento de uma barragem que está na iminência de rompimento. Na manhã desta quarta (17), tivemos uma reunião com a Prefeitura e com órgãos do município para traçar metas e nossas equipes estão in loco para avaliar as casas que foram totalmente destruídas. O objetivo é adotar medidas para retirar as famílias em segurança, caso confirme essa ameaça, e para que os benefícios do governo do Estado cheguem o mais rápido possível para o reestabelecimento dessas famílias”, afirmou o secretário adjunto da Defesa Civil Estadual, coronel Reginaldo Pinheiro.

No final da manhã desta quarta-feira (17), uma equipe da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) chegou a Ipixuna. Os técnicos da Cohab vão se reunir com a Defesa Civil Municipal e com a Prefeitura, para definir as áreas de atendimento prioritário. O objetivo da Cohab é realizar o levantamento das famílias que tiveram imóveis atingidos pela água e analisar se elas podem ser inseridas em programas habitacionais sociais, como o "Sua Casa". O programa consiste na concessão de dois auxílios que garantem apoio financeiro para aquisição de material de construção e para o pagamento da mão de obra empregada durante a construção e reconstrução de casas.

A Polícia Civil ofertará o serviço de emissão de novas cédulas de identidade para todas as pessoas que foram afetadas com o rompimento da barragem. Mais de 600 RGs serão emitidos e o atendimento permanecerá enquanto houver necessidade. O governo do Estado também entregará 950 cestas básicas, 3.700 colchões e água mineral para as famílias atingidas no município.