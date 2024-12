Governo do Estado inspeciona última etapa da obra do 'Creches Por Todo o Pará', em Benevides

O avanço de mais uma obra do Programa “Creches Por Todo o Pará”, coordenado pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc), foi acompanhado pela vice-governadora Hana Ghassan, no Loteamento Residencial Novo Paraíso do Murinin, município de Benevides, na Região Metropolitana de Belém (RMB), nesta terça-feira (3). Já se aproximando dos 90% de conclusão, a unidade de educação infantil vai atender cerca de 200 crianças, de 0 a 5 anos, já no próximo ano.

“É uma alegria indescritível poder ver o avanço dessa obra, e saber que centenas de mães aqui do Murinin poderão deixar seus filhos com a certeza de que serão bem cuidados. É um trabalho que nos orgulha, e que vai representar a alegria de muitas famílias da comunidade. Já estamos ansiosos para essa entrega, que deve acontecer ainda neste ano. E, muito em breve, as matrículas estarão abertas para os pais e mães interessados em inscrever seus filhos em uma creche nova, bonita, moderna e equipada. É mais trabalho e compromisso com a educação por todo o Pará", frisou Hana Ghassan.

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024 e o município de Benevides recebeu reconhecimento. A iniciativa é desenvolvida dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e visa reconhecer secretarias de educação estaduais, municipais e distrital com boas práticas no âmbito da política.

Boas práticas

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, destacou a conquista do “Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2024” pelo município de Benevides, iniciativa desenvolvida dentro do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA), do Ministério da Educação (MEC), que reconhece secretarias de educação estaduais, municipais e distritais que desenvolvam boas práticas na educação.

“Viemos a Benevides e visitamos as obras da creche no município. Este é um dia muito especial porque Benevides é uma cidade que tem trabalhado muito pela educação, e agora está ganhando o ‘Selo Ouro na Alfabetização’, etapa fundamental. Parabéns à gestão, à toda a equipe, aos professores alfabetizadores. É uma alegria poder viver esse momento com vocês”, frisou Rossieli Soares.

Incentivo

A prefeita de Benevides, Luziane Solon (MDB), agradeceu “por todo o incentivo que recebemos na área da educação. A alfabetização na idade certa sempre foi um sonho para Benevides, e receber o selo ouro, com certeza, mostra que o trabalho que nós estamos realizando junto com toda a nossa rede escolar está dando certo, e Benevides vem se tornando cada vez mais uma cidade de destaque na educação”.

Luziane Solon agradeceu à vice-governadora, “porque nós recebemos a notícia ontem do selo, e já estamos recebendo outra premiação, que é a visita de vocês e o anúncio da entrega da creche para o final do ano”.

Primeira infância

O Governo do Pará investe R$ 3.819.723,72 na construção da creche em Benevides. A unidade terá nove salas de aula, uma sala multiuso, cinco banheiros, secretaria, lactário, berçário/amamentação, trocador, sala da coordenação, sala dos professores, copa/cozinha, despensa e área de serviço. Além do espaço de convivência, que conta com quadra, parquinho de areia, jardim, banho externo e horta.

Segundo Denise Souza, a creche vai mudar a realidade das mães na comunidade. “Eu acredito que a creche, aqui, vai ajudar muito porque tem muita mãe que precisa trabalhar e não pode por causa da criança, porque tem que cuidar. Eu mesma já passei por isso. A gente não pode deixar com qualquer pessoa, e eu acho que com a creche aqui perto da gente as mães vão se sentir muito melhor, deixando os filhos num local mais seguro. Essa iniciativa é muito boa, e vai fazer um bem para a comunidade”, afirmou a morada da área.

De acordo com o encarregado de obras João Siqueira, a comunidade não esconde a expectativa pela entrega da unidade escolar. “As pessoas estão felizes; estão na expectativa da entrega. Esta é uma porta que o Governo está abrindo para as pessoas que moram aqui na área, e a gente vê que eles estão muito felizes, muito satisfeitos com isso. A construção da creche gerou renda, emprego, e quando a gente tem emprego, a gente tem uma vida melhor, pode dar o melhor para a nossa família”, disse João Siqueira.

Volta ao trabalho

O “Creches por Todo o Pará” é um programa educacional inédito, que visa beneficiar cerca de 30 mil famílias, principalmente mães em situação de vulnerabilidade social e que precisam voltar ao mercado de trabalho. Mais de R$ 400 milhões estão sendo investidos na construção de 149 creches em todo o Estado, para atender crianças de 0 a 5 anos.

Nos municípios com maior índice populacional serão erguidas duas estruturas. Cada uma das unidades tem capacidade para atender 200 crianças, com 10 salas de aula, berçário, lactário e toda a estrutura necessária para a educação infantil, como área recreativa coberta, brinquedoteca, sala multiuso, auditório e biblioteca.