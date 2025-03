Governo do Estado entrega novo Mercado Municipal de Jacundá

O governador do Pará, Helder Barbalho, entregou nesta sexta-feira (14), o novo Mercado Municipal de Jacundá, na Região de Integração do Lago de Tucuruí. O equipamento público atende à crescente demanda da população da cidade por um espaço centralizado, que passa a abrigar atividades autônomas, em um ambiente adequado para os comerciantes e consumidores.

“Hoje nós estamos entregando um importante equipamento público para a cidade de Jacundá. Quem lembra como era esse espaço, a condição precária com que os trabalhadores da ‘feirinha’ ofertavam os seus produtos, sabe que esse equipamento era necessário. É uma obra linda, um dos melhores e mais bonitos mercados do Estado, que dá tranquilidade, qualidade de ambiente, de higiene para quem quer ofertar os seus produtos e às famílias de Jacundá que vierem aqui consumir. Vamos continuar trabalhando por Jacundá e por todo o Pará”, destacou o governador Helder Barbalho.

O Novo Mercado de Jacundá tem uma área coberta total de 2.127,74 metros quadrados, com 66 boxes, distribuídos entre açougues de suínos e bovinos, mercado de peixes e feiras de produtores rurais, assegurando uma estrutura que vai potencializar o comércio e a economia do município de mais de 38 mil pessoas.

“O governador Helder Barbalho me perguntou qual seria a obra principal para Jacundá e eu respondi que precisávamos de um mercado. Muitos não acreditavam e chegamos nesse dia histórico. Hoje entregamos o Mercado Municipal mais bonito desse Estado para os nossos feirantes e consumidores. Também agradeço à vice-governadora Hana Ghassan, que atende muito bem às demandas de Jacundá”, disse o prefeito Itonir Tavares.

Feirante com experiência na venda de peixe há mais de 40 anos, Francisco das Chagas lembrou das dificuldades enfrentadas em um local sem infraestrutura adequada. Agora, ele recebe um espaço de qualidade para trabalhar, proporcionando mais qualidade de vida e segurança alimentar.

"Lembro que aqui já chegou a ter barraquinhas de madeira, cobertas com compensados, sem banheiro. Agora é um momento de felicidade, um sonho dos comerciantes, no meu caso, que trabalho com peixe. Chegou a nossa vez. Está tudo muito bonito, organizado. Era até difícil quando alguém chegava aqui e perguntava onde era o Mercado de Jacundá. Agora, temos esse espaço. Agradeço ao governador Helder Barbalho e ao prefeito Itonir Tavares", disse o trabalhador, conhecido na cidade como “Chagas Peixeiro”.

Entregue pelo governador Helder Barbalho, o equipamento público atende à crescente demanda da população da cidade por um espaço centralizado (Foto: Pedro Guerreiro / Agência Pará)

Moradora de Jacundá há mais de 30 anos, a dona de casa Anita Rocha lista as dificuldades do local que abrigava a antiga feira e comemora a entrega do Novo Mercado. “Aqui era um local bagunçado. Hoje, está maravilhoso, realmente um mercado muito chique. Aqui era só barraca, sem segurança, pisávamos na lama. Antes eu só podia ir fazer as minhas compras no supermercado. Agora, também vou vir aqui”, falou Anita Rocha.

No andar superior do prédio, construído em parceria do Estado com a Prefeitura de Jacundá, serão finalizados os serviços de uma moderna praça de alimentação, equipada com boxes para lanchonetes, oferecendo conforto para os visitantes

Desde 2019, o Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), já entregou mais de 10 novas estruturas de feiras, complexos e mercados para os municípios paraenses. Atualmente, mais de 10 espaços estão em obras executadas pelo governo estadual.

"Com o Novo Mercado Municipal de Jacundá, os comerciantes passaram a ter um espaço mais digno e higiênico para trabalhar, o que evita a proliferação de doenças. Além disso, o local reconstruído mantém e gera novos empregos ao município e na região. Uma obra como essa também é importante para a população local, que sai de casa sabendo que pode fazer as compras em um ambiente confortável e seguro, garantindo com que a economia da cidade possa seguir girando", ressaltou o secretário de Obras Públicas, Ruy Cabral.