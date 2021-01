Governo do Estado entrega veículos para distribuição de vacinas contra o coronavírus

Para reforçar o plano logístico da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), na distribuição de insumos e vacina contra o novo coronavírus em todo o território paraense, o governador Helder Barbalho entregou à Sespa 36 novos veículos tipo caminhonetes.

O ato foi realizado na manhã desta quinta-feira (14) no Palácio dos Despachos, sede do Poder Executivo Estadual, no bairro do Marco, em Belém, capital paraense.

Helder Barbalho detalhou que serão entregues dois veículos para cada regional de saúde. Os demais serão utilizados pela sede da Sespa na logística das vacinas e insumos. O governador reafirmou que o Estado está preparado para iniciar a vacinação assim que receber as vacinas.

“Já estamos com a logística montada para os deslocamentos rodoviário, aéreo e de embarcações para fazermos chegar o mais rápido possível em todas as 13 regionais de saúde. Já acionamos as secretarias municipais de saúde, para que elas auxiliem na busca dos insumos e vacinas em nossas regionais de saúde. O objetivo é acelerar a chegada em cada cidade”, explica o governador Helder Barbalho.

Ainda segundo o governador, o trabalho é também feito junto a outras Secretarias do Estado, principalmente a de Segurança Pública (Segup), para que “assim que as vacinas forem disponibilizadas ao Pará, imediatamente, seja possível realizar toda a distribuição”.

O secretário de Estado de Saúde Pública, Rômulo Rodovalho, destacou que foi feita a entrega de novos veículos para reforçar a logística. “Além destes temos quatro caminhões isotérmicos que serão responsáveis pelo transporte terrestre das vacinas e de caminhões baú, que serão responsáveis pelo transporte dos insumos”, completa.

O chefe do Poder Executivo Estadual afirmou que foi elaborada uma logística diferenciada para as Regiões da Calha Norte e Marajó. “Estamos atentos para as dificuldades logísticas destas regiões que necessitam de deslocamentos por barcos. Muito provavelmente o deslocamento das vacinas nestas regiões será feita por meio aéreo, para facilitar e assegurar a chegada”, esclarece.