Governo do Estado entrega 3 km de nova pavimentação no município de Inhangapi

Inhangapi, no nordeste paraense, é mais um município contemplado com as obras de pavimentação do programa "Asfalto por Todo o Pará". Os serviços são do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop). Nesta terça-feira (3), o governador Helder Barbalho (MDB) visitou o município e participou do ato de entrega de 3 km de asfalto novo em vias públicas do município.

Iniciadas em setembro de 2020, as obras contemplaram mais de 10 ruas, no centro da cidade e também nas agrovilas e quilombos Pernambuco, Pitimandeua e Cachoeira. Os serviços contaram com um investimento estadual de R$ 4.445.161,83.

O mototaxista Miguel Cabral mora da rua Samuel Pereira Nunes, popularmente conhecida como a travessa do Horto. A via foi um dos locais contemplados com nova pavimentação, trabalho que mudou para melhor a vida dos moradores. "Isso aqui era muito feio. Era tudo lama e piçarra. Hoje, graças a Deus, está uma maravilha. Agradeço do fundo do meu coração por essa obra que o governador proporcionou para gente", disse.

Quem também vive na rua Samuel Pereira Nunes é o comerciante Raimundo dos Santos. Dono de um bar, ele conta que antes era praticamente impossível trabalhar, já que a via não oferecia condições favoráveis ao trânsito de pessoas. "Nossa situação melhorou, porque aqui era um lamaçal. Esse bar, quando chovia, era impossível chegar, nem moto passava. Agora melhorou muito. Tá ótimo" afirmou.

Durante a visita ao município de Inhangapi, o governador Helder Barbalho falou sobre a satisfação em entregar obras para a população local. "Estou muito feliz em estar aqui em Inhangapi. Estamos olhando pelo município, entregando ruas pavimentadas, não só no centro da cidade, mas também em distritos próximos." declarou o governador.

O engenheiro civil Ruy Cabral, titular da Sedop, afirmou: "São extremamente importantes obras dessa natureza, por que trazem conforto e trafegabilidade, além de valorizar o imóvel. A dignidade do cidadão sempre em primeiro plano, esse é o compromisso do Governo do Estado. Estamos felizes por estar aqui e trazer mais uma obra finalizada pra essa população que tanto espera e precisa." afirmou o gestor estadual.

Por meio do Asfalto Por Todo o Pará, o Governo do Estado vem garantindo mais infraestrutura urbana, mobilidade e qualidade de vida para moradores de municípios de todas as regiões do Pará. Atualmente o programa já beneficiou cerca de 100 municípios paraenses com obras de pavimentação.

O prefeito do município de Inhangapi, Egilasio Feitosa (DEM), agradeceu à parceria com o Governo do Estado. "O asfalto é uma obra que impacta a cidade em várias áreas. Impacta na beleza e saúde. O município receber 3 km de asfalto novo é muito bom. É de tamanha importância pra a gente olha para um município arrumadinho, sem poeira, com moradores satisfeitos. Nós recebemos o muito obrigado da população e agradecemos ao governador Helder por todos estes benefícios trazidos para Inhangapi." declarou o gestor municipal.