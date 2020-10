Governo do Estado admite que "não hesitará" em "retornar com medidas mais restritivas"

O Governo do Estado, no perfil oficial do governador Helder Barbalho, no Twitter, afirmou que "não hesitará, caso necessário, em retornar com medidas mais restritivas". O comentário foi feito em resposta a Nara Lins (@naraalins), que ao falar sobre como líderes reagem diante da pandemia de covid-19, questionou que tipo de líderes eram o governador e o prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho.

O Governo tem avaliado, periodicamente, as taxas de ocupação nas unidades hospitalares e de contaminação pela Covid-19 no Pará. O governo estadual seguirá acompanhando o cenário epidemiológico e não hesitará, caso necessário, em retornar com medidas mais restritivas. #EquipeHB — Helder Barbalho (@helderbarbalho) October 28, 2020

O perfil do governador no Twitter é administrado por ele e por uma equipe de assessores. A resposta foi dada pela equipe, que afirmou que o Governo do Estado está acompanhando o cenário epidemiológico do Pará, como taxa de ocupação de leitos e contaminação pela doença pandêmica.

Nestas segunda e terça (26 e 27), Zenaldo tem feito lives para anunciar medidas restritivas mais brandas, para tentar frear a recente onda de novos casos de covid-19, que acometem, aponta ele, principalmente a classe média da capital. Algo que começou a refletir no atendimento em hospitais da rede privada, mas ainda não na rede pública de saúde.