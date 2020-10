Bares, restaurantes e shows só poderão funcionar até meia-noite, define Prefeitura de Belém

A Prefeitura de Belém determinou maior fiscalização e novas restrições em bares, restaurantes, lanchonetes e similares, além de casas de shows, ônibus, espaços de recreação e de prática de esportes e eventos sociais e políticos. As medidas serão oficializadas em um decreto municipal que será publicado nesta semana, no Diário Oficial do Município, com o objetivo de combater as aglomerações em meio ao cenário da covid-19.



A informação foi comentada pelo prefeito Zenaldo Coutinho, por meio de mais uma live na conta dele no Instagram, no início da noite desta terça-feira (27). De acordo om o prefeito, todas as medidas foram propostas pela equipe da saúde municipal. "Em vez de sacrificar um segmento, a opção da equipe da saúde é ampliar a fiscalização e a punição para descumpridores", destacou.



Confira os pontos do decreto:



Bares e similares



O funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e similares foi alterado. Poderão funcionar apenas até meia-noite com capacidade de 50%. "Temos muitos bons exemplos que estão cumprindo os protocolos definidos pelo poder público, mas estamos tendo muitas aglomerações. Para evitar o fechamento de atividades, a equipe da saúde resolveu reduzir o horário de funcionamento com intensificação da fiscalização", disse o prefeito.

Ônibus



Nesta terça-feira, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) começou o trabalho de fiscalização mais ostensiva nos ônibus que circulam na cidade. "Fiscalização ampliada, porque tem muita gente que está andando de ônibus sem máscara. Essa obrigatoriedade serve tanto para os ônibus como para supermercados, lojas, nas ruas. Todos devem usar essa ferramenta mundial de proteção", disse Zenaldo.

Acompanhe a atualização da live.