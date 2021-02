Governo anuncia recarga do vale-alimentação para estudantes

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou nas redes sociais, neste domingo (21), que a partir desta quinta-feira (25), o Governo do Estado fará a recarga do vale-alimentação para os estudantes da rede estadual pública de ensino, administrada pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc). Serão beneficiados 576 mil alunos.

A realimentação do sistema que garante o fornecimento de alimentação escolar começará pela região Guajará, que envolve a Grande Belém.

Até o momento, desde o começo da pandemia em 2020, o investimento do Governo do Estado com essa iniciativa, para atendimento dos escolares sem aulas presenciais, supera a R$ 357 milhões, como frisou o governador. Maiores detalhes sobre o assunto serão fornecidos ainda hoje pelo Governo.

Uma mensagem especial para todos os 576 mil alunos da rede estadual de ensino. A partir da próxima quinta-feira, dia 25 de fevereiro, vamos liberar a oitava recarga do Vale Alimentação Escolar. É a garantia de acesso à alimentação aos alunos estaduais #PorTodooPará. pic.twitter.com/Q4zRMOzntx — Helder Barbalho (@helderbarbalho) February 21, 2021

Calendário

De acordo com a tabela de liberação dos vales alimentação, no dia 25 começa pela região Guajará; no dia 26, Rio Capim; dia 1º de março, Tapajós; dia 2 de março, Tocantins; dia 3 de março, Xingu; dia 4 de março, Araguaia; dia 5 de março, Baixo Amazonas; dia 8 de março, Carajás; dia 8 de março, Guamá; dia 10 de março, Lago de Tucuruí; dia 11 de março, Marajó; dia 12 de março, Rio Caeté.