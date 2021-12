Governador reforça a necessidade da vacinação no Pará

O Governador do Estado, Helder Barbalho, fez um pronunciamento nesta quarta-feira (01) reforçando a importância da vacinação no Estado devido à incidência de novos casos de Covid-19, principalmente nas regiões de Carajás, do Baixo Amazonas e na região do Xingu.

"Lamentavelmente nós estamos acompanhando o aumento da incidência de casos do coronavírus em algumas regiões do Pará. E claro, isso está absolutamente vinculado à baixa cobertura de vacina nestas regiões, as cidades que menos vacinaram apresentam aumento de casos de coronavírus", afirma o governador.

Em sua fala, o chefe do Poder Executivo estadual ressaltou ainda não desejar viver tudo aquilo que os paraenses sofreram no passado. "A necessidade de correr atrás de leito, montar hospitais de campanha e, principalmente, de vermos irmãos e irmãs perdendo a vida no enfrentamento à pandemia."

De acordo com o governador, existem vacinas disponíveis em todos os 144 municípios do Estado e lotes de vacina estão vencendo por falta de uso. "Por isso o meu apelo a você, cada um precisa ter consciência de que precisa se vacinar para evitar que venha a ser vítima do coronavírus. Não há um paraense que não conheça alguém que perdeu a luta nesta pandemia. E não é possível que com a disponibilidade de vacina, por falta do ato de se vacinar, do amor-próprio, nós tenhamos o risco de voltar a viver o que nós já vivemos. Nós temos muita gente que não recebeu sequer a primeira dose e cerca de um milhão de paraenses receberam a primeira dose e não voltaram para receber a segunda dose. Portanto, o meu pedido a você é: procure o Posto de Saúde", apela Helder Barbalho.