Gestante está entre as 19 pessoas internadas após vazamento de amônia em frigorífico de Marabá

Entre as 19 pessoas internadas no Hospital Municipal de Marabá (HMM) pelo vazamento de amônia em um frigorífico da cidade, registrado na manhã desta segunda-feira (22), está uma gestante de seis semanas. A informação foi comunicada pela prefeitura após aumentar o número de hospitalizações pelo incidente.

Além dela, oito homens e 10 mulheres seguem hospitalizados no local, totalizando o número de internação por conta do vazamento. A prefeitura informou que todos os pacientes foram medicados e estão em observação, com quadro considerado leve, no HMM.

À reportagem, um funcionário do frigorífico, além de confirmar que o vazamento foi de amônia, disse que o caso ocorreu por volta das 9h e o sistema de segurança da fábrica, localizada às margens da BR-155, em Marabá, emitiu dois alertas sonoros para que o espaço fosse evacuado imediatamente. No entanto, alguns trabalhadores ainda passaram mal por conta desse vazamento de amônia.

Em junho do ano passado, um episódio semelhante foi registrado e hospitalizou cerca de 30 trabalhadores do mesmo local pelo produto químico. Em nota, a JBS esclareceu que o vazamento de amônia ocorrido nesta manhã na unidade de Marabá foi prontamente controlado. "Todos os colaboradores estavam utilizando os equipamentos de segurança padrões e receberam atendimento médico imediato e toda a assistência necessária. Não houve casos graves entre os atendidos", detalha a empresa