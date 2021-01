Funcionários do Hospital Materno-Infantil de Barcarena recebem primeira dose da vacina contra Covid-19

Um total de 165 profissionais do Hospital Materno-Infantil de Barcarena (HMIB) receberam na manhã deste sábado (23), a primeira dose da vacina contra Covid-19.

Para essa primeira etapa, seguindo as estratégias do Plano Paraense de Imunização, o município de Barcarena recebeu 891 doses. Desse quantitativo, a diretoria hospitalar do HMIB, gerenciado pela Pró-Saúde, garantiu 165 doses para os profissionais de saúde da unidade.

Com um sorriso no rosto e emocionada, a enfermeira Roberta Lima, de 34 anos, foi a primeira funcionária do Hospital a receber a vacina. A colaboradora trabalha há mais de dois anos na unidade e vem atuado na linha de frente no atendimento dos pacientes afetados pela doença. "Enquanto esperava ansiosa para o início da vacinação, vieram à minha mente todos os momentos dentro do hospital, no atendimento aos pacientes, o novo cenário de pandemia, os sentimentos dos familiares, as lutas para salvar vidas, tudo. Me emocionei”, lembrou.

“Este momento representa a esperança na vida de todos, especialmente dos profissionais de saúde, os quais dedicaram o melhor de si para cuidar e salvar vidas. Foram muitos momentos difíceis ao longo da pandemia, mas viver esse momento, da vacinação, supera todos os desafios”, afirmou Patrícia Hermes, diretora do Hospital.

Neste momento, a expectativa dos colaboradores do hospital é que o plano de imunização alcance a todos.