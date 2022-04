Foto de paciente no chão de hospital causa indignação em Santarém

A cena de um homem sendo medicado no chão do Hospital Municipal de Santarém (HMS), nesta segunda-feira (4), chamou atenção nas redes sociais e causou indignação de muitos. A foto foi feita por outro paciente que aguardava atendimento no corredor da unidade. O Hospital informou que o homem quis se deitar no chão, onde permaneceu por cerca de 5 minutos até a equipe convencê-lo a voltar para cadeira e em seguida para uma maca.

Na imagem é possível ver que o paciente, que aparenta uma certa idade, está fazendo uma medicação intravenosa deitado diretamente no chão corredor do hospital.

De acordo com o paciente que tirou a foto, o senhor permaneceu recebendo medicação no chão por um período de 10 minutos, até que foi providenciado uma maca para ele.

A redação integrada de O Liberal entrou em contato com a assessoria do hospital para solicitar explicações sobre o ocorrido e foi informado que a situação foi um caso isolado, é que ocorreu por uma decisão do paciente de sair da cadeira e deitar, mas que logo teria sido convencido a retornar para cadeira e em seguida para uma maca, onde aguardou todo fluxo de atendimento.

Veja a nota na íntegra

A direção do Hospital Municipal de Santarém Dr Alberto Tolentino Sotelo esclarece que a imagem de um homem deitado no chão da Unidade foi um caso isolado. O homem estava recebendo a medicação, sentado em uma cadeira, com acompanhamento da equipe. A foto não mostra as cadeiras próximas a cena.

Ressaltamos que logo que a equipe percebeu que ele havia deitado no chão houve intervenção para retorna-lo a cadeira e minutos depois ele aceitou ficar em uma maca.

É importante dizer que o paciente estava recebendo atenção devida, e que naquele momento o Hospital não estava com superlotação.

Enfatizamos que nenhum paciente é atendido no chão. A Unidade tem uma equipe aguerrida e esforçada em realizar um atendimento humanizado e de qualidade.