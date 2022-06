Fórum de Segurança mostra queda da violência em Belém, no Pará e no Brasil

O Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou nesta terça-feira (28) os dados do Anuário de Segurança Pública de 2022, com dados atualizados das taxas e números absolutos da violência no país, que registrou queda de 6% nas mortes violentas em 2021, em comparação com os números de 2020.

Na comparação com os dados de 2018, ano anterior ao início da atual gestão dos governadores e do governo federal, os números de redução de mortes violentas são mais expressivos. No Brasil, em 2018, foram registrados 57.592 homicídios e em 2021, 47.503 casos, totalizando uma redução de 17,5%. O número do ano passado é o menor em 10 anos, apenas não superando o indicador registrado em 2011, quando foram notificadas 47.215 mortes violentas intencionais no país. Em relação à Taxa de Homicídios, o país passou de 27,6 mortes violentas a cada cem mil habitantes para 22,3. Em 2019, primeiro ano da gestão de Jair Bolsonaro, este índice foi de 22,7 mortes violentas intencionais a cada cem mil habitantes.

Taxa de Mortes Violentas Intencionais no Brasil em 2021 (O Liberal)

No Pará, em 2018, último ano da gestão do ex-governador Simão Jatene, foram registrados 4.720 homicídios, enquanto que em 2021 esse mesmo indicador caiu para 2.881, representando uma redução de 38,9%. O total registrado no ano anterior foi acima do registrado em 2020, quando foram notificados 2.876 homicídios no Estado.

Mesmo assim, 2021 marca o segundo menor índice de homicídios na série histórica iniciada em 2011. Em relação à Taxa de Homicídios, o Pará passou de 55,4 em 2018 para 32,8 em 2021, índice inclusive abaixo do registrado em 2020, que foi de 33,1 mortes violentas intencionais a cada cem mil habitantes. Em 2019, primeiro ano da gestão de Helder Barbalho, esta taxa já havia registrado a primeira queda, para 40,6.

Série histórica das Mortes Violentas Intencionais no Brasil em 2021 (O Liberal)

Ainda segundo o Anuário, em 2021 em Belém foram registradas 336 mortes violentas intencionais, número abaixo do registrado em 2020, que foi de 384. A redução é de 12,9% entre os anos. Em relação à Taxa de Homicídios a cada cem mil habitantes, Belém passou a ocupar a 12º posição no ranking nacional, empatada com Palmas, sendo que em 2018 a capital chegou a figurar na primeira colocação em casos de homicídio, de acordo com os dados compilados pelo Fórum de Segurança Pública.

Mortes Violentas Intencionais no Brasil em 2021 (O Liberal)

De acordo com o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, analisando os dados do relatório, os números mostram um “avanço significativo das reduções alcançadas nos últimos três anos e meio. Além disso, Belém passa a ser agora a capital menos violenta das regiões norte e nordeste do Brasil, visto que todas as outras cidades com índices menores estão em outras regiões. Esse resultado demonstra a assertiva nas ações realizadas, mas também a consciência de que, se conseguimos chegar na capital em uma média inferior a nacional, precisamos e devemos chegar com indicadores menores ainda já alcançados, a população paraense merece e certamente terá melhores resultados", disse.

Para acessar os dados completos, confira na íntegra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2022.

Investimentos na Segurança Pública

O titular da Segup destaca ainda que os resultados tem relação com o aumento dos salários dos policiais, segundo ele em até 49%, além do reforço do efetivo das forças de segurança em mais 7 mil profissionais e a aquisição em equipamentos modernos, inteligência e integração das forças. Ualame Machado também citou a instalação de seis Usinas da Paz que são “equipamentos de esporte, lazer e cultura nas regiões de maior vulnerabilidade social, garantindo com que os indicadores de criminalidade se mantenham em redução contínua”, afirma. Para ele, “sabemos que ainda temos um caminho a percorrer, mas não podemos deixar de considerar que todos os investimentos realizados tem contribuído para os resultados que temos obtido nos últimos anos. São investimentos significativos que estão refletindo em dados apontados nacionalmente. Ressaltamos que não vamos parar, para que os indicadores sejam cada vez menores", argumenta Ualame Machado.