Fortes chuvas ameaçam a estrutura da casa onde fica o acervo de Sebastião Tapajós

As fortes chuvas que têm caído com frequência nos últimos dias podem ser a causa da erosão que colocou em risco a estrutura da casa que foi do músico Sebastião Tapajós, em Santarém, oeste do Pará. A situação coloca em risco o acervo histórico do artista, que morreu ano passado.

De acordo com a viúva do músico, Tânia Marcião, a construção de um muro feita por um vizinho teria contribuído para o agravamento do problema. A força das chuvas abriu uma cratera no terreno da casa. "O muro está impedindo que a água da chuva desça para a praia, e após as fortes chuvas o meu muro começou a ficar úmido e arrebentou. Então toda aquela água contida e mais a água da chuva da rua que entra pelo terreno dele invadiu todo o meu quintal”, contou.

Tânia disse ainda que a situação só se agravou, as águas começaram a invadir a residência dela, onde contém o acervo histórico de Sebastião Tapajós.

"Todos os cômodos da casa foram invadidos pelas águas e arrebentou com o barranco.. Eu tenho medo que molhe novamente as partituras, as obras que tenho dele, porque já aconteceu. O barranco está a menos de três metros do alicerce da minha casa. Graças a Deus já estamos fazendo um serviço de contenção do barranco, mas ainda estou aguardando o laudo da perícia do IML, porque enquanto o vizinho não fizer a descida da água dele, dentro do próprio terreno, a água vai continuar escoando dentro do meu terreno”, relatou.

Memória e homenagem

Em dezembro de 2021, a obra do violonista foi declarada, por meio do projeto de lei Nº 21.444, como Patrimônio Cultural e Imaterial no município de Santarém. O acervo evidencia o brilhantismo do artista In memoria será eternizado demonstrando a relevância histórica na formação identitária da cultura santarena.

Um dos desejos do artista era comemorar o aniversário de 80 anos. Desejo este, que será realizado pela viúva do artista. Tânia conta que está sendo montada uma programação em comemoração para o mês de abril. “Para realizar essa vontade dele, estamos montando uma programação especial em homenagem a Sebastião Tapajós”, disse.