Forte chuva causa alagamentos e transtornos em Baião; energia e internet foram afetadas

Uma forte chuva atingiu a cidade de Baião, na região do Baixo Tocantins, na tarde desta quarta-feira (25), e provocou alagamentos e transtornos em diferentes pontos do município. Até o momento, não há confirmação sobre feridos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a força da água invadindo um estabelecimento. Em um dos vídeos, um homem aparece em cima de uma cadeira, apreensivo, enquanto acompanha o nível da água subir rapidamente dentro do local.

Moradores relatam que, após o temporal, os serviços de energia elétrica e internet passaram a apresentar instabilidade na cidade. Segundo os relatos, o principal problema foi o grande volume de chuva em curto intervalo de tempo, o que teria sobrecarregado o sistema de drenagem e escoamento, incapaz de suportar a quantidade de água.

A reportagem tenta contato com a Defesa Civil Municipal para obter informações oficiais sobre possíveis pessoas desabrigadas, prejuízos registrados nas áreas atingidas e quais providências estão sendo adotadas pela gestão municipal diante da situação.