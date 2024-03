Forte chuva alaga orla de Santarém, no oeste do Pará; vídeo

Uma forte chuva, registrada na madrugada desta sexta-feira (1º), causou alagamentos em Santarém, no oeste do Pará. A principal ocorrência foi na orla da cidade, na avenida Tapajós, onde veículos foram cobertos pela água.

Segundo o titular da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, Darlison Maia, naquela avenida há duas bombas de sucção do Projeto Orla. “Devido a muito lixo que desceu, e quando entope muito, a água não é acionada, porque não dispara. Mas a equipe da Semurb (Secretaria Municipal de Urbanismo e Serviços Públicos) já fez a limpeza e está tudo seco aqui”, afirmou ele, na manhã desta sexta-feira.

Chuva forte alagou orla de Santarém (Reprodução/Redes sociais)

Darlison Maia informou que, por causa do período de chuvas nesta época do ano, a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil está atenta às situações nas áreas de risco e permanece mantendo alertas diários à população para situações comuns nesta época do ano.

De acordo com o coordenador Darlison Maia, é preciso ficar atento a algumas ocorrências como riscos de alagamentos, possíveis deslizamentos de encostas, queda de árvores e galhos, entre outros. Ele também alerta que rachaduras nas paredes, no interior de residências, podem significar indícios de riscos. "Essas situações devem ser comunicadas imediatamente aos órgãos competentes", afirmou.

O coordenador também informou que a Defesa Civil realiza o monitoramento diário dos indíces pluviométrico (chuvas) e fluviométrico (nível dos rios), com verificação, inclusive, de situações de emergência na área de Várzea do município.

“Fazemos o monitoramento e a visita em todas as áreas de risco no nosso município. Sempre orientamos os moradores desses locais para que redobrem os cuidados nessa época do ano. A principal orientação é que em qualquer situação de emergência, é necessário entrar imediatamente em contato com a Defesa Civil pelo número (93) 99210-7898, ou com o Corpo de Bombeiros, através do NIOP, pelo número 190”, afirmou.

Outros cuidados importantes

- Não se abrigar debaixo de árvores, postes, coberturas metálicas, fiação e torres de transmissão.

- Evitar trafegar em áreas de inundação ou em ruas sujeitas a alagamentos.

- Em caso de ocorrerem raios e/ou chuvas intensas, desligar os equipamentos das tomadas.

- Evitar locais abertos e descampados e não ficar dentro da água.

- Evitar rios, pois em condições de chuvas intensas há o aumento do movimento natural das águas, podendo ocasionar acidentes fatais.

- Não jogar lixo ou entulho em terrenos baldios, bueiros, quintais, córregos e ruas.

– Colocar móveis e outros pertences em lugares altos, caso sua moradia esteja localizada em locais sujeitos a alagamentos.

– Acompanhar os boletins de avisos e alertas dos Institutos de Meteorologia pela internet ou pelos órgãos da imprensa.

Fonte: Coordenadoria Municipal de Defesa Civil de Santarém