Ruas se transformam em 'rios' durante fortes chuvas em Santarém; vídeo

A forte chuva que caiu no município de Santarém, oeste do Pará, na manhã desta quinta-feira (17), deixou várias ruas alagadas. Em alguns trechos as vias ficaram totalmente tomadas pela água da enxurrada.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um trecho de uma rua localizada no bairro Santarenzinho está tomado pela água. Outro vídeo, também das redes sociais, registrou o uma rua do bairro Marinha totalmente inundada.

A Defesa Civil Municipal informou que recebeu seis ocorrências em decorrência da chuva. Dessas, cinco foram em residências e uma em via pública. Ainda segundo a Defesa Civil, o volume de água do bairro de Santarenzinho é por conta da localização, que é próxima de um manancial, que está assoreado, por esse motivo a água demora para baixar.