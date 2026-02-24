Formação médica fortalece o SUS no Pará e consolida hospital como polo de ensino e pesquisa

Referência em serviços de média e alta complexidade no nordeste paraense, o Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) passa a ampliar sua atuação estratégica no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) ao consolidar a formação médica dentro da própria rede pública. A integração entre ensino, pesquisa e assistência transforma a unidade em ambiente de qualificação profissional e desenvolvimento científico no interior do Estado.

Desde o último dia 2, onze estudantes do curso de Medicina do Instituto de Educação Médica (Idomed), em Castanhal, iniciaram a primeira turma de estágio vinculada ao Centro de Ensino e Pesquisa (CEP) do hospital. Acadêmicos do 9º e 11º semestres passaram a atuar em setores estratégicos, como clínica médica, clínica cirúrgica e centro cirúrgico, acompanhados pelos médicos preceptores Ocivaldo Costa, Thiago Casanova, Charles Cruz e Evelyn Moreira.

Implantado em março de 2023, o CEP fortalece a articulação entre teoria e prática na formação em saúde. Para o supervisor do Centro de Ensino e Pesquisa, Cleyson Monteiro, a iniciativa contribui diretamente para a excelência acadêmica e institucional.

“O Centro de Ensino e Pesquisa atua como um pilar essencial na formação acadêmica, promovendo ensino qualificado e contribuindo para a excelência profissional dos discentes de forma ética e responsável. Além disso, incentiva a produção científica entre os profissionais, fortalecendo o desenvolvimento institucional e a cultura de pesquisa. A capacitação contínua dos profissionais para atuarem como preceptores é fundamental nesse processo, pois qualifica o acompanhamento dos acadêmicos, assegura a integração entre teoria e prática e amplia os impactos positivos do conhecimento produzido para a sociedade”, destacou.

Antes da chegada da primeira turma de Medicina, o Centro já havia recebido estudantes de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do programa “Forma Pará”, do Governo do Estado, ampliando a presença acadêmica na unidade.

Para o gestor da Idomed, Silvan Silva, a parceria com o HRPC garante uma vivência essencial à formação médica. “A formação médica exige múltiplas áreas de conhecimento e prática. A vivência hospitalar, especialmente em unidades que dispõem de recursos tecnológicos e equipes especializadas, é fundamental na preparação dos alunos para a vida profissional. O HRPC é uma dessas unidades, com serviços especializados, equipes treinadas e gestão voltada para o cuidado integral ao paciente. Essa parceria entre ensino e serviço é essencial para a formação de médicos com excelência”, afirmou.

A diretora técnica do HRPC, Renata Coutinho, ressalta que a integração entre ensino e assistência também impacta positivamente a sociedade ao estimular atualização científica e ampliar experiências práticas no ambiente hospitalar.

Já a diretora-geral do hospital, Patrícia Hermes, reforça que a iniciativa está alinhada ao compromisso institucional com a saúde pública. “Receber estudantes de Medicina em nosso hospital é reafirmar o compromisso do HRPC com a formação de profissionais tecnicamente preparados, sensíveis às necessidades dos pacientes e alinhados às boas práticas da saúde pública. Acreditamos que investir em educação é fortalecer a qualidade e a segurança do atendimento oferecido à população”, destacou.