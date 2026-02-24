Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Pará chevron right

Formação médica fortalece o SUS no Pará e consolida hospital como polo de ensino e pesquisa

Com primeira turma de estágio em Medicina, Hospital Regional Público de Castanhal integra educação e assistência para qualificar o atendimento público no nordeste do Estado

O Liberal
fonte

Formação médica fortalece o SUS no Pará e consolida hospital como polo de ensino e pesquisa. (Divulgação/ Ascom HRPC)

Referência em serviços de média e alta complexidade no nordeste paraense, o Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC) passa a ampliar sua atuação estratégica no fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) ao consolidar a formação médica dentro da própria rede pública. A integração entre ensino, pesquisa e assistência transforma a unidade em ambiente de qualificação profissional e desenvolvimento científico no interior do Estado.

Desde o último dia 2, onze estudantes do curso de Medicina do Instituto de Educação Médica (Idomed), em Castanhal, iniciaram a primeira turma de estágio vinculada ao Centro de Ensino e Pesquisa (CEP) do hospital. Acadêmicos do 9º e 11º semestres passaram a atuar em setores estratégicos, como clínica médica, clínica cirúrgica e centro cirúrgico, acompanhados pelos médicos preceptores Ocivaldo Costa, Thiago Casanova, Charles Cruz e Evelyn Moreira.

Implantado em março de 2023, o CEP fortalece a articulação entre teoria e prática na formação em saúde. Para o supervisor do Centro de Ensino e Pesquisa, Cleyson Monteiro, a iniciativa contribui diretamente para a excelência acadêmica e institucional.

“O Centro de Ensino e Pesquisa atua como um pilar essencial na formação acadêmica, promovendo ensino qualificado e contribuindo para a excelência profissional dos discentes de forma ética e responsável. Além disso, incentiva a produção científica entre os profissionais, fortalecendo o desenvolvimento institucional e a cultura de pesquisa. A capacitação contínua dos profissionais para atuarem como preceptores é fundamental nesse processo, pois qualifica o acompanhamento dos acadêmicos, assegura a integração entre teoria e prática e amplia os impactos positivos do conhecimento produzido para a sociedade”, destacou.

Antes da chegada da primeira turma de Medicina, o Centro já havia recebido estudantes de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa), por meio do programa “Forma Pará”, do Governo do Estado, ampliando a presença acadêmica na unidade.

Para o gestor da Idomed, Silvan Silva, a parceria com o HRPC garante uma vivência essencial à formação médica. “A formação médica exige múltiplas áreas de conhecimento e prática. A vivência hospitalar, especialmente em unidades que dispõem de recursos tecnológicos e equipes especializadas, é fundamental na preparação dos alunos para a vida profissional. O HRPC é uma dessas unidades, com serviços especializados, equipes treinadas e gestão voltada para o cuidado integral ao paciente. Essa parceria entre ensino e serviço é essencial para a formação de médicos com excelência”, afirmou.

A diretora técnica do HRPC, Renata Coutinho, ressalta que a integração entre ensino e assistência também impacta positivamente a sociedade ao estimular atualização científica e ampliar experiências práticas no ambiente hospitalar.

Já a diretora-geral do hospital, Patrícia Hermes, reforça que a iniciativa está alinhada ao compromisso institucional com a saúde pública. “Receber estudantes de Medicina em nosso hospital é reafirmar o compromisso do HRPC com a formação de profissionais tecnicamente preparados, sensíveis às necessidades dos pacientes e alinhados às boas práticas da saúde pública. Acreditamos que investir em educação é fortalecer a qualidade e a segurança do atendimento oferecido à população”, destacou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Formação médica fortalece o SUS no Pará e consolida hospital como polo de ensino e pesquisa
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

LEGISLATIVO

Alepa aprova PEC do acúmulo de cargos, projetos do Executivo e convênios do ICMS

As sessões ordinárias da Casa ocorrem apenas às terças-feiras, e a próxima reunião está prevista para o dia 3 de março

24.02.26 20h55

NATUREZA

Novo recinto de peixes-boi em Soure, no Marajó, acolhe seu primeiro animal resgatado

Peixe-boi-da-Amazônia fêmea está no último processo de reabilitação antes de ser devolvida à natureza

24.02.26 13h08

EMPREGO

Desemprego cai a 6,8% no Pará, mas informalidade segue em 58,5%

Segundo o IBGE, o estado está entre as 20 unidades da federação que atingiram o menor nível de desemprego já apurado pelo instituto

23.02.26 21h36

FEVEREIRO LARANJA

Leucemia: cansaço excessivo, sangramentos ou infecções frequentes não devem ser considerados normais

Campanha Fevereiro Laranja mobiliza profissionais de saúde de órgãos governamentais e da rede particular no Brasil. Atenção ao sintomas é um passo fundamental para não ter complicações provocadas por esse tipo de câncer

23.02.26 8h00

MAIS LIDAS EM PARÁ

MOBILIDADE

Avenida Liberdade se aproxima da entrega e integra ciclo de obras no Pará

Via expressa na Grande Belém chega a cerca de 90% de execução; Estado soma 357 pontes e 3 mil km pavimentados desde 2019

22.02.26 8h00

GREVE

Greve dos técnicos administrativos na UFPA suspende funcionamento de restaurante universitário

A UFPA conta com cerca de 2.500 técnicos administrativos, distribuídos em todos os campi no Estado

23.02.26 12h35

CRIATIVIDADE

VÍDEO: tacacá vendido em barco no interior do Pará chama atenção nas redes sociais

Rabeta chega com panelas de tucupi, jambu e camarão para vender tacacá direto para quem está na beira do Rio Cupijó

23.02.26 10h45

CURSINHO GRATUITO

Sesi Pará disponibiliza mais de 100 vagas para curso Pré-Enem gratuito; veja como se inscrever

O projeto é direcionado a estudantes que irão concluir o Ensino Médio em 2026 ou que já finalizaram os estudos

23.02.26 17h05

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda