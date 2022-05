Forma Pará prorroga inscrições até o dia 12 de maio para o ensino superior

O Forma Pará, programa do governo do Estado do Pará, prorrogou até o dia 12 de maio as inscrições para o processo seletivo que visa preencher 150 vagas de cursos em instituições de ensino superior, em três municípios paraenses: Moju, Breu Branco e Santa Maria das Barreiras. A prova acontece no dia 29 de maio.

O programa é realizado pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet) em parceria com as prefeituras municipais e as Instituições de Ensino Superior (IES). Os cursos ofertados são Tecnologia em Agroecologia, em Moju; Bacharelado em Agronomia, em Santa Maria das Barreiras; e Engenharia de Pesca, em Breu Branco. Cada um deles com 50 vagas.

Como se inscrever no Forma Pará

Os interessados devem se inscrever até o próximo dia 12 e devem ter concluído o ensino médio ou curso de formação equivalente. Candidatos que tenham cursado pelo menos um dos anos, ou estejam cursando o último ano do ensino médio no município/distrito em que o curso está sendo ofertado, ou que resida no município/distrito no qual o curso será ofertado há pelo menos um ano, a contar da data de publicação dos editais, terá um bônus de 10% na nota da prova objetiva. O valor da taxa de inscrição é R$ 20. Todas as informações estão disponíveis no site da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), organizadora do processo.

O conteúdo da prova abrange conhecimentos gerais. A prova objetiva, é composta por 35 questões, de múltipla escolha, com as disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Física, Química e Biologia. A prova de redação valerá 10 pontos e será avaliada a fidelidade ao tema, objetividade, coesão, coerência, progressão discursiva e aderência à norma culta.