Foragido da Justiça é morto durante confronto com a polícia em Parauapebas

Sidney Thalles Silva Lima, foragido da Justiça, foi morto na tarde desta terça-feira (27), em Parauapebas, após trocar tiros com a polícia. Informações repassadas por meio de denúncia anônima indicaram que ele estaria escondido em uma residência no bairro Cidade Nova. Uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (ROCAM) foi enviada para o local indicado e confirmou a presença do acusado.

Armas e outros objetos encontrados com o acusado apontaram o envolvimento dele com o tráfico de grogas (Reprodução Polícia Militar)

Os militares fizeram o cerco e surpreenderam Sidney, que, no entanto, resistiu à voz de prisão e disparou contra os policiais. No revide, ele acabou alvejado e ainda chegou a ser encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Com o acusado foram encontrados uma balança de precisão, 7,1 gramas de maconha e um revólver calibre 38 com duas munições deflagradas e quatro intactas.