Fiscalização apreende seis veículos que não respeitavam protocolo em Ananindeua

Uma ação de fiscalização da Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) apreendeu seis véiculos em situação irregular e aplicou 199 auto de infração nos dias 29 e 30 de janeiro, no Terminal Rodoviário de Ananindeua.

O objetivo da iniciativa foi exigir o cumprimento do protocolo de segurança nas viagens intermunicipais conforme cecreto, nº 800/2021. A ação teve apoio da Polícia Rodoviária Estadual, do Departamento de Trânsito do Pará e Polícia Militar do Pará.

Mais de 600 veículos foram abordados durante os dois dias, para aferição das condições dos veículos, o cumprimento do protocolo de segurança por conta da Covid-19, com exigência do uso de máscaras, higienização do veículo, o limite de lotação, cumprimento de horários das viagens, além de conferir se o veículo possui cadastro e está regulado junto ao órgão estadual.

O diretor de fiscalização do órgão, Ivan Bernaldo, ressalta a importância da realização destas operações integradas para conscientizar os usuários e empresas operadoras quanto a necessidade de cumprir o protocolo de segurança.

“A união de forças dos órgãos de fiscalização de forma integrada é fundamental para conscientizar a sociedade, usuários e motoristas, para que obedeçam às orientações e proteger a saúde de todos”, reforça Ivan.

Os usuários podem denunciar qualquer irregularidade nos serviços prestados pelas empresas de transporte público intermunicipal por meio do número 08000911717.