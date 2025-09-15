Capa Jornal Amazônia
Fiscalização apreende 620 roupas e 85 toneladas de arroz no Pará

A apreensão de 620 calças tipo uniforme ocorreu em Conceição do Araguaia. Já em Santana do Araguaia foram apreendidas 85 toneladas de arroz

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra um servidor da Sefa próximo a um dos automóveis de carga fiscalizados. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam 620 calças e 85 toneladas de arroz durante o último final de semana. A primeira apreensão ocorreu sábado (13/9), na unidade de Barreira do Campo, na Rodovia PA-441, km 38, em Santana do Araguaia, região sul do estado, quando a Sefa localizou a carga de arroz tipo 2, com origem em Moju, nordeste paraense, e destino em Aparecida de Goiânia, em Goiás.

“Ao realizar a conferência dos documentos, verificou-se que não havia sido recolhido o ICMS antecipado da mercadoria na saída do Estado. Foram lavrados dois TADs no valor de R$ 10.156,69, que foram recolhidos e as mercadorias liberadas”, disse o fiscal de receitas estaduais. O valor da mercadoria é de R$ 60.569,60.

Roupas

No domingo (14/9), na Rodovia PA-447, km 15, em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, a Sefa encontrou 620 alças tipo uniforme, com origem em Ibirité, em Minas Gerais, e destino a Belo Horizonte, também em Minas Gerais.

“O condutor de uma van apresentou documento fiscal da mercadoria e a equipe da fiscalização verificou, então, que o material enviado seria internalizado em um canteiro de obras no Estado do Pará”, contou o coordenador da unidade fazendária, Renato Couto. O valor total das mercadorias é de R$ 30.337,63.

Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) com o valor total de R$ 8.069,71 referente ao imposto acrescido de multa, que foi recolhido e a mercadoria liberada.

 

Pará
.
