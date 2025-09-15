Fiscalização apreende 620 roupas e 85 toneladas de arroz no Pará
A apreensão de 620 calças tipo uniforme ocorreu em Conceição do Araguaia. Já em Santana do Araguaia foram apreendidas 85 toneladas de arroz
Fiscais de receitas estaduais da Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) apreenderam 620 calças e 85 toneladas de arroz durante o último final de semana. A primeira apreensão ocorreu sábado (13/9), na unidade de Barreira do Campo, na Rodovia PA-441, km 38, em Santana do Araguaia, região sul do estado, quando a Sefa localizou a carga de arroz tipo 2, com origem em Moju, nordeste paraense, e destino em Aparecida de Goiânia, em Goiás.
“Ao realizar a conferência dos documentos, verificou-se que não havia sido recolhido o ICMS antecipado da mercadoria na saída do Estado. Foram lavrados dois TADs no valor de R$ 10.156,69, que foram recolhidos e as mercadorias liberadas”, disse o fiscal de receitas estaduais. O valor da mercadoria é de R$ 60.569,60.
Roupas
No domingo (14/9), na Rodovia PA-447, km 15, em Conceição do Araguaia, no sudeste do Pará, a Sefa encontrou 620 alças tipo uniforme, com origem em Ibirité, em Minas Gerais, e destino a Belo Horizonte, também em Minas Gerais.
“O condutor de uma van apresentou documento fiscal da mercadoria e a equipe da fiscalização verificou, então, que o material enviado seria internalizado em um canteiro de obras no Estado do Pará”, contou o coordenador da unidade fazendária, Renato Couto. O valor total das mercadorias é de R$ 30.337,63.
Foi lavrado Termo de Apreensão e Depósito (TAD) com o valor total de R$ 8.069,71 referente ao imposto acrescido de multa, que foi recolhido e a mercadoria liberada.
