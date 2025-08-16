Festival Hip Hop movimenta Barcarena com dança, música e arte urbana neste sábado
Com início às 9h, a programação segue até às 00h no estacionamento do Ginásio Antônio Carlos Vilaça
Barcarena recebe, neste sábado (16), o Festival Hip Hop de Barcarena, em uma dia com muita música, rap, pintura, grafite, dança, breaking e flash tattoo. Com início às 9h, a programação segue até às 00h no estacionamento do Ginásio Antônio Carlos Vilaça. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura em parceria com a prefeitura do município.
Pela manhã, a programação começa com oficinas temáticas de grafite e breaking voltadas para crianças e adolescentes, seguidas das primeiras eliminatórias das batalhas de breaking, com destaque para a categoria Kids 1vs1. Já no período da tarde, as oficinas se repetem, dando continuidade às atividades formativas, enquanto o público também pode acompanhar as batalhas nas categorias Bonnie e Clyde e Crew 5vs5.
Já à noite, haverá semifinais das batalhas de breaking, além da Batalha de Rima com o tema meio ambiente. O evento também traz uma programação paralela com pocket shows, discotecagem, flash tattoo, live painting e exposição geek, criando um ambiente diverso e interativo. A grande final acontece a partir das 22h, contemplando as três categorias de breaking, seguida da premiação e do encerramento festivo à meia-noite.
O Hip Hop é uma manifestação multicultural que surgiu das lutas de resistência dos negros e latinos contra a pobreza, a violência e outros problemas sociais dos subúrbios de Nova Iorque no início dos anos 70, e desde então se consolidou no cenário cultural, conquistando milhares de novos adeptos ao redor do mundo.
Como expressão artística, o Hip Hop é composto por cinco elementos: o Breaking que é a dança, o Rap que reúne música e poesia, o Graffiti que é a arte visual, o DJ responsável pelo som e mixagens e o conhecimento de todos que participam, transmite e que tem consciência.
O Hip Hop mistura a miscigenação entre a cultura original (norte-americana) e a cultura local paraense com os ritmos e as danças (carimbó, síriá, tecnomelody), além da influência indígena, ribeirinha e periferias das cidades paraenses que é as danças urbanas.
Veja a programação completa do festival:
MANHÃ
OFICINAS – TEMÁTICA – Inscrição no local
09h - Oficinas de Grafite – (crianças de 09 a 11 anos e adolescentes de 12 a 16 anos).
09h - Oficinas de Breaking – (crianças de 09 a 11 anos e adolescentes de 12 a 16 anos).
BATALHAS DE BREAKING
Eliminatórias – Oitavas e quartas de final
10h – Kids 1vs1 top 16
TARDE
OFICINAS - TEMÁTICA
14h - Oficinas de Grafite – (crianças de 09 a 11 anos e adolescentes de 12 a 16 anos).
14h - Oficinas de Breaking – (crianças de 09 a 11 anos e adolescentes de 12 a 16 anos).
BATALHAS DE BREAKING - ELIMINATORIAS
Oitavas e quartas de final
14h - Bonnie e Clyde Top 16
16h - Crew 5vs5 Top 16
NOITE
BATALHAS DE BREAKING - SEMI FINAL
19h30 - Kids Top 16
20h - Bonnie e Clyde Top 16
20h40 - Crew 5vs5 top 16
21h – Batalha de Rima com tema: Meio Ambiente
Pocket Show (apresentações musicais nos intervalos das batalhas).
Discotecagem (apresentações musicais nos intervalos das batalhas).
Flash Tattoo (Durante as batalhas e apresentação)
Live Painting (Durante as batalhas e apresentação)
Exposição de material do mundo Geek (Durante as batalhas e apresentação)
BATALHAS DE BREAKING - FINAL
22h30 - Kids Top 16
22h20 - Bonnie e Clyde Top 16
23h - Crew 5vs5 top 16
23h40 - Premiação
00h – Encerramento
Serviço:
Festival Hip Hop de Barcarena
Data: 16 de agosto (sábado)
Local: Estacionamento do Ginásio Antônio Carlos Vilaça, na Vila dos Cabanos, Barcarena
