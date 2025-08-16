Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Pará chevron right

Festival Hip Hop movimenta Barcarena com dança, música e arte urbana neste sábado

Com início às 9h, a programação segue até às 00h no estacionamento do Ginásio Antônio Carlos Vilaça

O Liberal
fonte

Barcarena, na Região Metropolitana de Belém (Foto: Paulo Cézar | Agência Pará)

Barcarena recebe, neste sábado (16), o Festival Hip Hop de Barcarena, em uma dia com muita música, rap, pintura, grafite, dança, breaking e flash tattoo. Com início às 9h, a programação segue até às 00h no estacionamento do Ginásio Antônio Carlos Vilaça. O evento é realizado pelo Ministério da Cultura em parceria com a prefeitura do município.

Pela manhã, a programação começa com oficinas temáticas de grafite e breaking voltadas para crianças e adolescentes, seguidas das primeiras eliminatórias das batalhas de breaking, com destaque para a categoria Kids 1vs1. Já no período da tarde, as oficinas se repetem, dando continuidade às atividades formativas, enquanto o público também pode acompanhar as batalhas nas categorias Bonnie e Clyde e Crew 5vs5.

Já à noite, haverá semifinais das batalhas de breaking, além da Batalha de Rima com o tema meio ambiente. O evento também traz uma programação paralela com pocket shows, discotecagem, flash tattoo, live painting e exposição geek, criando um ambiente diverso e interativo. A grande final acontece a partir das 22h, contemplando as três categorias de breaking, seguida da premiação e do encerramento festivo à meia-noite.

Cultura

O Hip Hop é uma manifestação multicultural que surgiu das lutas de resistência dos negros e latinos contra a pobreza, a violência e outros problemas sociais dos subúrbios de Nova Iorque no início dos anos 70, e desde então se consolidou no cenário cultural, conquistando milhares de novos adeptos ao redor do mundo. 

Como expressão artística, o Hip Hop é composto por cinco elementos: o Breaking que é a dança, o Rap que reúne música e poesia, o Graffiti que é a arte visual, o DJ responsável pelo som e mixagens e o conhecimento de todos que participam, transmite e que tem consciência.

O Hip Hop mistura a miscigenação entre a cultura original (norte-americana) e a cultura local paraense com os ritmos e as danças (carimbó, síriá, tecnomelody), além da influência indígena, ribeirinha e periferias das cidades paraenses que é as danças urbanas.

Veja a programação completa do festival:

MANHÃ 

OFICINAS – TEMÁTICA – Inscrição no local

09h - Oficinas de Grafite – (crianças de 09 a 11 anos e adolescentes de 12 a 16 anos).
09h - Oficinas de Breaking – (crianças de 09 a 11 anos e adolescentes de 12 a 16 anos).

BATALHAS DE BREAKING

Eliminatórias – Oitavas e quartas de final
10h – Kids 1vs1 top 16

TARDE 

OFICINAS - TEMÁTICA

14h - Oficinas de Grafite – (crianças de 09 a 11 anos e adolescentes de 12 a 16 anos).
14h - Oficinas de Breaking – (crianças de 09 a 11 anos e adolescentes de 12 a 16 anos).

BATALHAS DE BREAKING - ELIMINATORIAS

Oitavas e quartas de final

14h - Bonnie e Clyde Top 16
16h - Crew 5vs5 Top 16

NOITE
BATALHAS DE BREAKING -  SEMI FINAL
19h30 - Kids Top 16
20h - Bonnie e Clyde Top 16
20h40 - Crew 5vs5 top 16
21h – Batalha de Rima com tema: Meio Ambiente 

Pocket Show (apresentações musicais nos intervalos das batalhas).
Discotecagem (apresentações musicais nos intervalos das batalhas).
Flash Tattoo (Durante as batalhas e apresentação)
Live Painting (Durante as batalhas e apresentação)
Exposição de material do mundo Geek (Durante as batalhas e apresentação)

BATALHAS DE BREAKING - FINAL
22h30 - Kids Top 16
22h20 - Bonnie e Clyde Top 16
23h - Crew 5vs5 top 16
23h40 - Premiação
00h – Encerramento

Serviço:

Festival Hip Hop de Barcarena
Data: 16 de agosto (sábado) 
Local: Estacionamento do Ginásio Antônio Carlos Vilaça, na Vila dos Cabanos, Barcarena

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pará

barcarena

festival hip hop
Pará
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM PARÁ

CULTURA

Festival Hip Hop movimenta Barcarena com dança, música e arte urbana neste sábado

Com início às 9h, a programação segue até às 00h no estacionamento do Ginásio Antônio Carlos Vilaça

16.08.25 10h29

MEIO AMBIENTE

Projeto no Pará monitora e fortalece proteção da fauna marinha, incluindo e Salinas e ilha do Marajó

O percurso abrangeu desde o Amapá, passando pelo litoral do Pará, incluindo áreas como a Ilha do Marajó e o trecho entre Salinópolis e a divisa com o Maranhão, até a divisa entre Piauí e Ceará, no Nordeste

15.08.25 19h51

SAÚDE

Pará receberá R$ 900 mil para reforçar bancos de leite humano e ampliar atendimentos

Do montante total, serão R$ 180 mil para cada uma das cinco unidades localizadas no estado

15.08.25 19h11

Delegado cita ameaça de deputado por postar foto de quem não assinou CPI da Exploração Infantil

15.08.25 13h58

MAIS LIDAS EM PARÁ

PEDÁGIO NO PARÁ

Saiba os valores das tarifas de pedágio nas rodovias do Pará que começam a ser cobradas nesta sexta

Cobrança valerá para 526,2 km de rodovias estaduais, incluindo a Alça Viária e principais trechos da PA-150, PA-475, PA-483, PA-252 e PA-151. Confira os valores por categoria de veículo e as modalidades de pagamento disponíveis

14.08.25 5h30

MAIS UM CASO

Homem é filmado agredindo mulher com 'mata-leão' em Barcarena

Caso ocorreu na noite de sexta-feira (8/8), na Vila dos Cabanos. Agressões foram filmadas por testemunha.

09.08.25 17h14

SAÚDE

Startup paraense estuda medicamento que diminui as sequelas de AVC a partir de plantas da Amazônia

A expectativa é de que, no fim deste ano, seja enviado um dossiê à Anvisa solicitando testes em humanos

12.08.25 8h00

oportunidade

Empresa gerenciadora de pedágio no Pará abre 130 vagas de emprego CLT; confira

Oportunidades são para os municípios de Goianésia do Pará, Moju e Tailândia, com vagas em diversas funções operacionais; concessionária é responsável pelo pedágio nas rodovias estaduais

14.08.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda