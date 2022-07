Festival dos Rios consolida eventos na temporada das águas em Alter do Chão

Festival dos Rios

Neste ano, com a realização do Festival dos Rios, consolidamos que eventos na temporada das águas em Alter do Chão dão certo e causam impacto positivo em hotéis, pousadas, restaurantes, etc. Os produtores Marlena Soares, Zek Nascimento e Rodrigo Vielas com ousadia, criatividade e união com a comunidade provaram isso!

Incentivo à Produção Audiovisual

Evento contou com oficinas da idealizadora Val Araújo (Divulgação)

Por falar em festival, a primeira edição do Curta Xingu, em Altamira, foi incrível. Em uma região onde não há formação em cinema, o evento através de oficinas e do pioneirismo da idealizadora Val Araújo, alcançou excelentes resultados. Que venha a próxima edição!

Música da Amazônia no RJ

A cantora Priscilla Castro com seu álbum "A voz do Rio" (Divulgação)

cantora Priscila Castro com seu álbum “A Voz do Rio” está tocando na programação da Rádio Roquete Pinto, do Rio de Janeiro (RJ). E em breve participará ao vivo do programa Música Preta Brasileira, com a icônica Sandra de Sá. Importante espaço para a música paraense!

Paraíso Shopping

Com sensibilidade e articulação, a administradora vem se destacando no cargo (Divulgação)

Krislley Gama, da Administração Geral do Paraíso Shopping, vem se destacando no cargo e com sensibilidade e articulação, atraindo novos empreendimentos para o condomínio. Em plena ampliação, o shopping ganhará nos próximos meses uma unidade de uma rede de academias famosas, a primeira do interior da Amazônia.

O Som do Rio

Grupo Suraras do Tapajós em uma viagem de conhecimentos e descobertas (Divulgação/ Suraras do Tapajós)

Maria Gadu passou alguns dias imersa na Amazônia, na região do Tapajós, produzindo a série exclusiva do YouTube, O Som do Rio. O conteúdo que já está disponível apresenta Val Munduruku, artista do grupo Suraras do Tapajós e ativista socioambiental, em uma viagem de conhecimentos e descobertas ao lado de convidados.