Feriado: saiba como está o trânsito na saída de Belém

O feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira (21) começou pouco movimentado no Terminal Rodoviário de Belém. De acordo com a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico (Sinart) a tendência é que até o domingo (24) tenham circulado 15.400 passageiros, destes, 8.100 passageiros embarcados e 7.300 desembarcados na capital. Os principais destinos dentro do estado do Pará são: Mosqueiro, Bragança, Marudá, Vigia, Curuça e Salinópolis. No entanto, cidades como São Luís, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro também são os principais destinos interestaduais.

Aproveitando a tranquilidade do dia, logo cedo, Franciane Costa, o marido e a filha de 3 anos estavam à espera do ônibus para Cametá. Ela conta que o feriado na quinta-feira caiu em um bom momento, já que irá esticar a visita para comemorar o aniversário do neto. "Vou para Cametá, vou rever a família. Estamos há quase três anos sem ir a cametá, não fomos por causa da pandemia. Eu vou aproveitar o feriado para comemorar o aniversário do meu netinho", comemorou.

Enquanto alguns turistas buscam os balneários e municípios próximos para relaxar, outros como o professor Breno Passos, 31 anos, que mora em Parauapebas aproveitou o feriado para visitar a família em Belém e apresentar as programações turísticas-gastronômicas à namorada Brenda Ingrid, 26 anos, biomédica e a amiga Luiza Karine, 24 anos, administradora. "A minha namorada conhece pouco Belém, então o objetivo é conhecer os pontos turísticos de Belém, ir ao combu, assistir a um show na cidade. Vamos ficar de quinta a domingo e aí voltamos para Parauapebas", disse o professor.

As amigas estavam empolgadas com as possibilidades de passeios e já faziam planos para o feriadão: "Vamos passar na frente do Utinga, sair pra comer. Tem um restaurante em cima de uma embarcação que eu quero conhecer", disseram entre si, Brenda e Luiza.

Breno comemorou a vinda a Belém, porque no mesmo período no ano passado, a namorada estava na linha em mais um pico de covid-19 e ele dando aula remota. "Ano passado estávamos em casa, de home office, não teve feriado. Eu trabalho com educação, até então, estava em casa. A Brenda é da área da saúde e não teve folga. Então estamos aproveitando esse feriado prolongado", finalizou.

Movimento de saída para Outeiro e Mosqueiro (Ivan Duarte / O Liberal)

Saída para Outeiro e Mosqueiro

Já quem resolveu sair da cidade pelo terminal da praça Araújo Martins, com destino a Outeiro e Mosqueiro precisou esperar a lotação dos ônibus, devido ao baixo movimento. Um motorista que preferiu não se identificar afirmou que até as 10h apenas um ônibus havia saído. E que o segundo sairia assim que mais passageiros chegassem ao local.

A professora Vanessa Melo, 40 anos, convidou as amigas Rosa Batista, 60 anos, e Layana Ben-hur, 34 anos para aproveitar o dia ensolarado em Mosqueiro. Ela conta que amanhã as três precisam trabalhar, mas, não poderiam deixar de aproveitar a folga do dia. "Acordei e vi que o céu estava bonito e liguei para as amigas 'coloquem o cropped e vamos colocar um sol na cara' elas aceitaram. "Vamos ficar na praia do chapéu virado. Sempre temos casas que alugamos. Mas hoje estamos indo e voltando no mesmo dia, então, só vamos ficar no chapéu", ressaltou Vanessa.

"Vamos comer, beber, dançar se tiver música. Tomar banho. Pega sol e fazer amizades", disse Layana complementando.

Para as amigas, algumas horas juntas para sair da rotina, já bastam, mesmo que amanhã elas tenham que começar cedo no trabalho, disse Rosa. "Até porque nós somos assim. Acordamos e queremos sair da rotina. Essa não é a primeira e nem vai ser a última. Somos livres e empoderadas", finalizou.

Movimentação na BR-316, na saída para o feriado de Tiradentes, nesta quinta-feira (21) (Filipe Bispo / O Liberal)

Movimentação na BR-316

O movimento na saída de Belém está moderado na manhã desta quinta-feira (21) na BR-316, por onde moradores da capital paraense passam para ir até praias e balneários do Estado, tinha um fluxo leve por volta das 10h30.

Próximo à barreira de fiscalização do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) a quantidade de carros era maior, mas os agentes informam que isso ocorre normalmente por causa do semáforo. Segundo a equipe, não há expectativa de que o movimento aumente nesta quinta, somente no domingo, quando os belenenses que prolongarem o feriado retornarem à capital. Há fiscalização e ações de educação em Belém e na Ilha de Mosqueiro, diz o Detran.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou às 00h de quinta-feira (21) a Operação Tiradentes 2022, nas estradas e rodovias federais do Pará. No total, serão quatro dias de operação, com encerramento às 23h59 domingo (24). O objetivo é reforçar o policiamento, evitando crimes e acidentes. São 200 policiais rodoviários federais reforçando o policiamento ostensivo e preventivo.