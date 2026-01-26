Feriado ou ponto facultativo de Carnaval? Saiba a classificação e confira as datas de folia em 2026

Com o final do mês de janeiro se aproximando, os brasileiros já estão de olho no Carnaval. A comemoração oficial em 2026 ocorre no dia 17 de fevereiro, mas outros dias, antes e depois, são parte da folia. Entretanto, diferente do pensamento comum, a festa não é feriado em todo o Brasil — alguns locais consideram como ponto facultativo.

Datas do Carnaval em 2026

O Carnaval em 2026 vai do dia 14 (sábado) a 18 (quarta-feira) de fevereiro. Oficialmente, a data de celebração é dia 17 (terça-feira). O festejo encerra com a Quarta-Feira de Cinzas.

14 de fevereiro - Sábado de Carnaval;

15 de fevereiro - Domingo de Carnaval;

16 de fevereiro - Segunda-Feira de Carnaval;

17 de fevereiro - Terça-Feira de Carnaval;

18 de fevereiro - Quarta-Feira de Cinzas.

Carnaval é feriado ou ponto facultativo no Pará?

Conforme a agenda de feriados e pontos facultativos divulgada pelo Governo do Pará, o Carnaval 2026 é ponto facultativo no estado. O calendário aponta as datas 16 (segunda-feira) e 17 (terça-feira) de fevereiro como facultadas durante todo o dia. Posteriormente, na Quarta-Feira de Cinzas (18/02), a possível folga é até 12h.