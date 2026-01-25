Bragança se prepara para um Carnaval histórico e projeta público com mais de 200 mil pessoas em 2026

Bragança inicia 2026 com o turismo em plena ascensão e grandes expectativas para um dos momentos mais aguardados do calendário cultural: o Carnaval de Bragança 2026. Diferente de outros estados brasileiros, onde a folia se concentra nas capitais, no Pará o protagonismo também pulsa no interior, e Bragança desponta como um dos principais destinos carnavalescos do Estado.

A menos de um mês do Carnaval 2026, o clima é de otimismo entre empresários, comerciantes e trabalhadores do setor turístico. A expectativa é de que mais de 200 mil pessoas circulam pelo município ao longo do período de 7 a 17 de fevereiro, número que considera não apenas os dias oficiais da festa, mas também os eventos preparatórios, gritos de Carnaval, ensaios de blocos, concursos, além do aumento natural de visitantes que escolhem Bragança para rever familiares, aproveitar as praias, balneários, o patrimônio histórico e os diversos atrativos turísticos da cidade.

Os dados que sustentam essa projeção partem do acompanhamento técnico realizado pela Secretaria Municipal de Turismo, com base no crescimento contínuo do fluxo de visitantes registrado nos últimos anos. Em 2025, Bragança apresentou um aumento de 30% na arrecadação do ISS ligado ao turismo, reflexo direto do fortalecimento do setor. Para 2026, a expectativa é superar esse desempenho, impulsionada pela ampliação da programação cultural e pela consolidação do município no circuito dos grandes destinos turísticos do Pará, especialmente no período carnavalesco.

Muito além do brilho, da música e da festa, o Carnaval se firma como um dos principais motores da economia criativa local. Estimativas indicam que o período carnavalesco é capaz de movimentar até 3% da economia anual do município, impacto comparável ao de grandes empreendimentos estratégicos. Durante esse período, hotéis se aproximam da ocupação máxima, restaurantes ampliam turnos, o comércio aquece e centenas de trabalhadores informais garantem renda extra.

Uma ampla cadeia produtiva entra em plena atividade. Costureiras, aderecistas, artesãos, músicos, técnicos, artistas e trabalhadores informais encontram no Carnaval e no fluxo turístico do período uma oportunidade concreta de geração de renda. Do campo à folia, o impacto econômico se espalha: a produção do cajuaçu, bebida símbolo do Carnaval bragantino, fortalece a agricultura local e integra identidade cultural e desenvolvimento econômico.

Em edições anteriores, os números já chamavam atenção. Em 2025, mais de 100 mil pessoas participaram da programação em cinco dias de festa. Para 2026, a projeção é significativamente maior, com circulação intensa de moradores e visitantes ao longo de mais dias, impulsionada não apenas pela festa, mas também pela procura crescente por lazer, turismo, descanso e convivência familiar no município.

Na infraestrutura turística, os reflexos já são visíveis. A rede hoteleira registra cerca de 70% de ocupação antecipada, com expectativa de atingir 100% após o lançamento oficial da programação. A previsão é que apenas o setor de hospedagem movimente mais de R$ 4,5 milhões, sem contabilizar os visitantes que optam por se hospedar na casa de amigos e familiares, prática comum no município durante esse período.

Além da hotelaria, o impacto se estende a bares, restaurantes, supermercados, transporte, balneários, comércio informal e artesanato. Atualmente, Bragança conta com mais de 600 ambulantes cadastrados, que veem no período carnavalesco uma das principais oportunidades de renda do ano. A movimentação financeira direta ligada ao turismo, envolvendo alimentação, bebidas, artesanato e serviços, projeta números expressivos para a economia local.

Outro diferencial de Bragança é a diversidade de experiências oferecidas ao visitante. Durante o dia, turistas aproveitam praias, rios, balneários, centro histórico e equipamentos turísticos. À noite, a cidade se transforma em palco de grandes manifestações culturais, com blocos tradicionais, escolas de samba, shows e eventos de rua. Essa combinação amplia o tempo de permanência do visitante e potencializa os efeitos econômicos do período.

Com planejamento integrado, fortalecimento da infraestrutura turística e valorização das tradições culturais, Bragança caminha para realizar um dos maiores Carnavais de sua história. Os números, a expectativa de público e a movimentação econômica confirmam: no município, o Carnaval vai muito além da festa, é desenvolvimento, identidade e economia em movimento