Carnaval em Belém: Escola de Samba da Matinha sai às ruas em ensaio quente neste domingo (25)

Ritmistas e passistas percorreram o bairro de Fátima com o samba "É na Matinha que Padilha vai girar"

Valéria Nascimento
fonte

A Escola de Samba da Matinha intensificaensaios para o Carnaval 2026 com grande empolgação nas ruas do bairro neste domingo (25) (Carmem Helena / O Liberal)

A Escola de Samba da Matinha saiu às ruas do bairro de Fátima, no início da noite deste domingo (25), em Belém, com passistas, ritmistas, comissão de frente e baianas, cantando o samba-enredo "É na Matinha que a Padilha Vai Girar", ao som animado dos instrumentistas da bateria. 

Crianças, jovens e adultos, moradores próximos do barracão, acompanharam a agremiação que percorreu trechos das ruas Antônio Barreto, 3 de Maio, passando pela avenida José Bonifácio até retornar à sede na travessa Castelo Branco esquina com a Antônio Barreto.

Em 2026, a Escola da Matinha completa 46 anos e quer brilhar no Carnaval de Belém, no desfile oficial da Aldeia Caba, após subir, no ano passado, para o grupo principal das escolas de samba especiais da capital paraense. 

 

