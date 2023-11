Fenômeno halo solar é visto no céu do Pará, nesta segunda-feira (27)

Muitos paraenses foram surpreendidos ao olharem para o céu nesta segunda-feira (27) e constatar um círculo colorido perfeito rodeando o sol. Tão logo o fenômeno foi verificado, postagens com o registro em imagens do fato começaram a circular nas redes sociais.

O professor Luís Carlos Crispino, coordenador geral do Núcleo de Astronomia (Nastro) da Universidade Federal do Pará (UFPA), explica que se trata de halos que podem se formar ao redor do Sol e da Lua, como fenômenos óticos provocados pela interação da luz com partículas, cristais de gelo, em suspensão na atmosfera terrestre, dependendo das condições atmosféricas.

Ele disse que algumas vezes, nesses halos, pode ser vista a decomposição da luz em cores, de modo análogo ao que ocorre no arco-íris. Esses halos podem se apresentar como estruturas circulares coloridas muito bonitas ao redor do Sol, durante o dia, como verificado nesta segunda-feira (27), no Pará, ou da Lua, durante a noite, e têm sido registrados historicamente por séculos, como pontua Luís Carlos Crispino. Esse tipo de fenômeno sempre desperta a curiosidade das pessoas.

Beleza do Halo Solar encantou os paraenses (Foto: Amanda Palheta)

Entre os fenômenos óticos que podem ser vistos na atmosfera terrestre, existem arco-íris, halos e glórias. Como destaca o professor Crispino, “um dos mais comentados é o arco-íris primário que se manifesta como um arco colorido que pode ser observado na região oposta à qual está o Sol". "Outros fenômenos atmosféricos que têm ganhado cada vez mais popularidade são os halos solares e lunares”, acrescenta.

O halo solar foi visto por pessoas no Pará, nesta segunda-feira (27), nas cidades de Belém, por volta das 12h, no bairro de Nazaré; em Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó, e na Vila dos Cabanos, no município de Barcarena, como registrado nas redes sociais. Nesses três locais, os halos foram observados com seu colorido bastante visível.