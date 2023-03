Feira do Empreendedorismo Inclusivo encerra neste domingo em Belém

Neste domingo (19), ocorre o último dia da 8ª edição da Feira do Empreendedorismo Inclusivo, no Porto Futuro, no bairro do Reduto, em Belém. O evento, que iniciou dia 18, tem como objetivo divulgar os trabalhos realizados pelas famílias de pessoas com Autismo, além de apresentar as habilidades e talentos de pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) do estado do Pará. A ação é realizada das 16h às 22h.

Durante o evento, dez expositores para comercialização de doces, salgados, roupas, materiais pedagógicos e artesanatos estarão disponíveis para os visitantes. A ação é organizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo (Cepa) e é realizada mensalmente.

A coordenadora da Cepa, Nayara Barbalho, destaca que a feira evidencia as diversas habilidades de pessoas com TEA.

“A Feira do Empreendedorismo é um meio de mostrar para a sociedade o que as pessoas com autismo são capazes de fazer de maneira artesanal ou através de uma cozinha, claro que precisam ser estimuladas adequadamente e com um tratamento correto. O autismo é uma deficiência invisível e só foi considerado como tal em 2012. Podemos dizer que é recente e ainda há muito desconhecimento. Por isso, onde há desconhecimento, há preconceito”, ressaltou a coordenadora.

Serviço:

8ª Feira do Empreendedorismo Inclusivo

Data: encerramento domingo (19)

Hora: das 16h às 22h

Local: Porto Futuro, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco (Doca), entre Rua Belém e Avenida Castilhos França, no bairro do Reduto