Feira da Indústria 2022 é lançada em Belém

Com o tema 'Aqui tem Indústria', foi lançada na noite desta quarta-feira, 3, no auditório Albano Franco, a 15ª edição da Feira da Indústria do Pará (FIPA) da Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa), programada para o período de 11 a 14 de maio do próximo ano, no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. O lançamento foi presencial, mas também transmitido pelo YouTube e Facebook da Federação. Em 2020 o evento não foi realizado devido a pandemia da covid-19.

A FIPA é promovida pelo Sistema de Federação das Indústrias do Estado do Pará com correalização do Sebrae no Pará e patrocínio da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Governo do Estado. A feira é realizada há 30 anos e tem reunido os mais diversos setores da indústria paraense.

No lançamento do evento estiveram presentes o presidente da Fiepa, José Conrado Santos, o diretor-superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno Júnior e o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), José Fernando Gomes Jr, além de integrantes do corpo administrativo da entidade, além de representantes do setor produtivo e do governo estadual. A programação do evento é composta de uma feira com a exposição de produtos e serviços de empresas com atuação no Pará. A feira contará com uma ampla programação técnica voltada à capacitação e debate sobre temas relacionados ao desenvolvimento da indústria.

“São dois anos de paralisação para este tipo de evento, mas posso garantir que a indústria não parou. A indústria acreditou, inovou, lançou novos produtos e, principalmente, para aquelas que eu chamo genuinamente paraense, demonstraram que querem crescer, inovar e modernizar seu parque industrial”, afirmou José Conrado Santos, que lançou oficialmente o evento. Representando o governo estadual, o titular da Sedeme, José Fernando Gomes Jr destacou a importância da feira. “Um motivo de muita alegria está aqui no lançamento, que representa 30 anos de trabalho. Isso só reforça que a sociedade tem que se apropriar dessas informações, e a FIPA conhecer o trabalho feito pelas indústrias e a cadeia produtiva”, ressaltou.

A 15ª edição da FIPA terá grande parte de sua programação voltada para a divulgação de produtos produzidos por empresas genuinamente paraenses. Um total de 67 estandes estarão instalados. Serão oferecidas rodadas de negócios e atividades de relacionamento. Em 2019, o evento reuniu uma média de 27 mil visitantes, expôs 70 estandes e contou com cerca de 100 expositores. As palestras técnicas que tiveram como tema principal a Indústria 4.0, receberam aproximadamente 1.000 pessoas, que participaram gratuitamente das capacitações.