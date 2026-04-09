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Família de paraense com câncer raro arrecada fundos para custear quimioterapia; veja como ajudar

A urgência médica demanda o início imediato do tratamento, que custa cerca de R$ 84.000

Ayla Ferreira
fonte

Carol Magalhães. (Foto: Divulgação)

A paraense Carol Magalhães foi diagnosticada com linfoma, um tipo de câncer raro e agressivo, que está avançando de forma rápida. Conforme indicação médica, é preciso que ela inicie o tratamento de quimioterapia com urgência, no entanto, como seu plano de saúde está em carência até o final de maio, a família passou a arrecadar recursos nas redes sociais para o tratamento particular, tendo em vista o alto risco de vida.

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O tratamento custa cerca de R$ 84.000.O plano de saúde de Carol está em período de carência até o dia 30 de maio, no entanto, a urgência médica demanda o início imediato do tratamento ainda nesta semana. Diante disso, seus familiares organizaram uma campanha de arrecadação de fundos online.

“Estamos criando essa vaquinha com toda humildade, na esperança de conseguir dar início ao tratamento o quanto antes e dar a ela a chance de lutar. Qualquer valor faz diferença de verdade. E se você não puder contribuir financeiramente, compartilhar essa campanha já nos ajuda imensamente. Estamos vivendo um momento muito delicado, mas seguimos com fé e esperança de que, com a ajuda de vocês, vamos conseguir começar esse tratamento a tempo. Obrigada de coração. Que Deus abençoe cada um de vocês!”, diz a publicação nas redes sociais.

Veja como contribuir

Para ajudar, é possível contribuir com qualquer valor através do endereço: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/tratamento-urgente-precisamos-de-ajuda-para-iniciar-a-quimioterapia-da-carol

Além disso, o público pode doar diretamente por meio da chave Pix 6049163@vakinha.com.br.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Ana Laura Carvalho, coordenadora do Núcleo de Atualidades

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