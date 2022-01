Falta do uso de capacete está entre as principais infrações durante ‘Operação Festas Seguras'

No período de fim de ano, época de maior fluxo de veículos nas estradas, os órgãos de segurança intensificaram as ações de fiscalização para coibir infrações e irregularidades no trânsito. Durante treze dias, de 21 dezembro a 02 de janeiro, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran-PA), flagrou inúmeros irregularidades durante fiscalização em estradas de municípios do Baixo Amazonas.



De acordo com o Detran-PA, a maioria dos flagrantes foi pela falta do uso de capacete por condutores e passageiros de motocicletas, em grande parte em municípios menores, onde a prática é frequente, entre eles estão Almeirim e Mojuí dos Campos.



“O que mais observamos nesse período é falta do uso de capacetes, até porque estamos realizando operações simultâneas nos municípios de Mojuí dos Campos e Almeirim, distrito de Monte Dourado, que fica na fronteira com o Amapá, e Santarém. Mesmo com culturas diferentes, as pessoas precisam se atentar para o uso do capacete, ao acesso de velocidade e também a documentação do veículo.” – informou o Chefe de Fiscalização do Detran em Santarém, Marlon Azevedo.



Durante treze dias de ‘Operação Festas Seguras’, os agentes de fiscalização do Detran-PA abordaram 800 veículos, sendo 400 no município de Santarém, 250 entre Almeirim e 150 em Mojuí dos Campos. Nas abordagens, 150 condutores concordaram em fazer o teste do etilômetro e todos deram negativo para alcoolemia.



As ações devem continuar nos municípios até está quarta-feira (5), mas de acordo com o Dentra-PA, na região metropolitana de Santarém, a atuação do órgão seguirá durante todo o ano.



“Podemos considerar, em um balanço parcial, que a operação está sendo de sucesso, equilibradas e esperamos que em 2022 possamos iniciar com um saldo positivo. Nos vamos dar sequencias na operação e já temos trabalhos programados para Mojuí dos Campos, Belterra e Santarém” – Concluiu, Marlon Azevedo.



Todo o Pará



Em todo o Pará, os agentes do Detran autuaram 3.873 condutores, 158 por dirigirem sobre influência de bebida alcoólica. Foram registradas ainda 11 ocorrências de acidente na BR-316, sem vítimas e 3 ocorrências na rodovia PA-391, com uma morte.



De acordo com a Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a operação contou com o reforço no efetivo de 1.500 agentes de segurança, 227 viaturas, além de viaturas de busca e salvamento e unidades de resgate do Corpo de Bombeiros, embarcações do Grupamento Fluvial (Gflu) e uma aeronaves do Grupamento Aéreo de Segurança (Graesp) para apoio na operação.