FAB levará assistência médica à comunidades de difícil acesso no Pará

Entre os dias 11 e 29 de junho, as comunidades ribeirinhas e urbanas do Pará irão receber a iniciativa Exercício de Campanha de Emprego de Logística, Saúde e Intendência Operacional (EXCELSIOR 2025) da Força Aérea Brasileira (FAB), que busca proporcionar atendimento médico básico e especializado à população. O Exercício tem foco tanto no apoio humanitário quanto no treinamento operacional das tropas.

O suporte será oferecido pelo Hospital de Campanha da Força Aérea (HCAMP), montado sobre balsas da Comissão de Aeroportos da Região Amazônica (COMARA). A unidade flutuante contará com aproximadamente 170 militares e terá capacidade para atender até mil pessoas por dia, com serviços de clínica geral, especialidades médicas e exames laboratoriais.

Ainda no mês de maio, as equipes técnicas de diversas Organizações Militares (OM) da FAB realizaram missões precursoras nos municípios de Santarém, Monte Alegre, Almeirim e Breves, localizados no estado do Pará. O objetivo foi coletar informações estratégicas e definir a logística necessária para a instalação da estrutura de atendimento.

Pesquisas sobre o câncer do colo do útero e alguns atendimentos especializados também serão realizados na ação. O Exercício de Campanha conta com a participação da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) e da Organização Não-Governamental Voluntários do Sertão, em complemento a atuação da FAB e HCAMP.

O Comandante do Primeiro Comando Aéreo Regional (I COMAR) e do EXCELSIOR 2025, Major-Brigadeiro do Ar José Virgílio Guedes de Avellar, destacou a importância estratégica da ação. “Vamos levar assistência médica às populações ribeirinhas e, ao mesmo tempo, treinar nossa equipe para atuar em áreas remotas. Isso reforça nossa capacidade de resposta e integração com outras organizações em diferentes áreas de atuação”, afirmou.

Ao retornarem para Belém (PA), as equipes técnicas participaram de uma reunião com o Comandante do I COMAR, para discutir as diretrizes e ações a serem implementadas para os próximos dias. O Major-Brigadeiro do Ar Avellar e a comitiva também realizaram uma visita de inspeção às instalações do Porto Brucutu, na COMARA, onde será o ponto de partida das atividades operacionais.