IGEPPS lança programa 'Viver Bem' no Pará; saiba mais detalhes

O Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS) lançou, nesta sexta-feira (23), em Belém, o programa “Viver Bem”. A iniciativa inaugura uma nova fase no cuidado com os mais de 55 mil aposentados e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), apostando na humanização dos serviços, na valorização das trajetórias e no fortalecimento da presença institucional junto aos segurados.

O programa consolida e amplia ações já desenvolvidas pelo IGEPPS desde 2019, com foco na promoção do bem-estar, do envelhecimento ativo e da integração social. Com atividades voltadas à saúde mental, educação previdenciária, recreação e apoio psicossocial, o “Viver Bem” transforma o Instituto em um espaço de convivência, escuta e acolhimento.

Durante o lançamento, o presidente do IGEPPS, Washington Albuquerque, destacou o significado da iniciativa. “O ‘Viver Bem’ representa um novo ciclo na forma como enxergamos a gestão previdenciária. Queremos estar próximos dos nossos segurados, mesmo após a aposentadoria. Nosso papel vai além dos números: buscamos fazer diferença real na vida das pessoas”, afirmou.

Diversas autoridades estiveram presentes no lançamento do programa "Viver Bem" (Foto: Divulgação)

A cerimônia também foi marcada pela homenagem a 157 novos aposentados, civis e militares, que receberam certificados de reconhecimento pela dedicação ao serviço público estadual. A ação simbólica, batizada de “Valor em Cada História”, passará a ser realizada mensalmente como parte do calendário oficial do Instituto.

(Foto: Divulgação)

Com o lançamento do programa, o IGEPPS reafirma seu compromisso com uma previdência pública mais humana, eficiente e comprometida com a dignidade daqueles que ajudaram a construir o Estado do Pará.