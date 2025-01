Defensoria Pública do Pará está com inscrições abertas para estágio de pós-graduação em Direito

A Defensoria Pública do Estado do Pará (DPE-PA) lançou o primeiro Processo Seletivo de Estágios de Pós-Graduação em Direito. As inscrições iniciaram no dia 20 de janeiro e seguirão até 9 de fevereiro. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente no site da Escola Superior da Defensoria Pública (ESDP). A seleção tem validade de 12 meses e destina-se à formação de cadastro de reserva para atender na Região Metropolitana de Belém.

Os aprovados terão direito a uma bolsa-estágio de R$ 1.704,45, além de auxílio-transporte. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias. As vagas abrangem os municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Izabel, além dos distritos de Icoaraci e Mosqueiro. Os selecionados atuarão nas áreas Cível, Penal e Administrativa.

Além disso, o edital também reserva parte das vagas para grupos específicos: 10% para pessoas com deficiência, 20% para candidatos(as) negros(as), 5% para indígenas e 5% para quilombolas.

VEJA MAIS

Cronograma da seleção

O processo seletivo conta com a realização de uma prova presencial, que está marcada para o dia 23 de fevereiro. A divulgação do resultado final acontecerá em 10 de março. Todos os detalhes sobre o processo seletivo, como requisitos e documentos necessários, podem ser conferidos no edital disponível no site da ESDP.

Além das vagas para a Região Metropolitana de Belém, a DPE-PA planeja abrir, em breve, processos seletivos para os demais Núcleos Regionais.

Serviço:

Processo Seletivo de Estágio de Pós-Graduação em Direito

Inscrições: 20/01/2025 a 09/02/2025

Edital: https://esdpa.defensoria.pa.def.br/esdpa/Arquivos/PS/RMB25/Pos/EDITALn12025.pdf

Inscrição: https://esdpa.defensoria.pa.def.br/esdpa/ProcessoSeletivo/FormularioInscricao.aspx