Exposição 'Pontal Cultural' pode ser visitada até o final de março em Marabá

Obras de diversos nomes das artes plásticas e visuais estão reunidas na exposição “Pontal Cultural” que recebe visitas gratuitas até o final do mês de março em Marabá. São fotografias, desenhos, pinturas e esculturas de nomes conhecidos no cenário artístico do sudeste do Pará. As peças estão organizadas na sede do Pontal – Instituto Cultural, espaço que, além de galeria, abriga também uma biblioteca de artes, um ateliê comunitário, uma sala de multilinguagem e sala de acervo técnico.

A jovem Isabela Souza, aluna do curso de graduação em de Artes Visuais, da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), esteve presente na abertura da exposição e gostou do que viu. “Eu estou adorando e me sinto muito inspirada vendo todas essas obras porque eu também gosto de explorar essa linha artística. E esse tipo de exposição é muito boa para que a gente possa pegar referências e conhecer mais do trabalho de artistas locais aqui da região. Sem contar que vários deles estão aqui, acessíveis, disponíveis para trocar com a gente, podemos pegar ideias como eles, conversar. Isso é muito legal”, disse a estudante.

Estudante de artes visuais da Unifesspa, Isabela Souza (Tay Marquioro/ O Liberal)

A exposição “Pontal Cultural” tem como objetivo estimular as conexões entre os artistas e a produção de obras que interagem com Marabá e a região de Carajás, dando visibilidade a produção das artes visuais paraenses. Já o Pontal – Instituto Cultural nasceu da necessidade de resgatar o legado da antiga Associação de Artistas Visuais de Marabá (Arma), criada em 1998. “Pensamos nesse nome com a intenção de dar a ideia de a cultura ser uma arma contra a ignorância, mas mais recentemente observamos que esse termo adquiriu uma conotação muito negativa, equivocada mesmo. Já a palavra ‘pontal’ remete ao surgimento de Marabá, que se deu a partir do pontal que há no encontro entre os rios Itacaiúnas e Tocantins. Marabá é um pontal”, explicou o artista plástico Marcone Moreira, que assina a curadoria da exposição ao lado de Antônio Botelho.

Exposição reúne obras de diversos artistas da região sudeste do Pará (Tay Marquioro/ O Liberal)

Durante o período que a exposição fica em cartaz, também estão previstas a realização de laboratórios de artes e diálogos interativos que ocorrerão sob a coordenação dos artistas e produtores culturais Marcio Holanda e Núbia Suriane. Tem-se a parceria da empresa Tallentus Amazônia que há 23 anos estimula a arte e cultura na região, realizando consultorias e assessorias em projetos. A realização da exposição tem o apoio da Prefeitura de Marabá e Câmara Municipal de Marabá, por meio de emenda do vereador Antônio Márcio Gonçalves.

Serviço

Exposição “Pontal Cultural”

Realização: até 8 de abril

Horário de visitação: de 8h às 12h e de 14h às 18h

Local: Pontal Instituto Cultural (Av. 2000, Quadra 93, Lote 16 B, Bairro Belo Horizonte)

Entrada Franca.