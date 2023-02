Casa da Cultura de Canaã abre exposição com obras de artistas do sudeste do Pará

Artistas de Canaã dos Carajás, Parauapebas e Marabá vão mostrar seus trabalhos na mostra “Carajás Visuais: Novos Olhares”, que tem curadoria do artista visual Marcone Moreira. A exposição abre dia 27 de fevereiro e fica até 31 de março na Casa de Cultura Canaã dos Carajás, espaço pertencente ao Instituto Cultural Vale.

Elson Silva, de Canaã dos Carajás, vai expor quatro fotografias na exposição. As fotografias foram realizadas ao longo de sua jornada como fotógrafo. Esse trabalho é a primeira experiência em exposição e Elson diz que se sente feliz com a oportunidade.

VEJA MAIS

"Eu apresentei algumas fotos e a curadoria escolheu fotos de diferentes gêneros que venho realizando, tem uma foto de ciclistas, tem também uns registros em garimpos e também tem de paisagem", destaca o fotógrafo sobre o trabalho que vai apresentar na exposição.

Elson é estudante de Artes Visuais e começou a ter maior interesse pela fotografia em 2018, após uma viagem que fez. Ele não gostou de alguns dos resultados de fotos que fez nessa viagem e resolveu ir em busca de conhecimento sobre fotografia. "Eu comecei a pesquisar por conta própria, por meio de vídeos e fui gostando. Hoje eu faço alguns trabalhos pela cidade e também fotografo por conta própria", destaca Elson.

Randy Rodrigues, diretor da Casa da Cultura, a mostra busca valorizar o patrimônio e a cultura locais. “A exposição ‘Carajás Visuais’ é mais uma iniciativa de valorização da produção artística local, onde as obras se afirmam na multiplicidade e diálogo com o patrimônio cultural da região, por meio do envolvimento dos artistas com diversos setores, como os alunos e docentes do curso de Artes Visuais da Unifesspa (Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará) e as comunidades que inspiraram os trabalhos artísticos presentes na mostra”, afirma.

O público poderá conferir a mostra até o dia 31 de março, de segunda a sábado, das 8 às 19h. A programação é gratuita e faz parte das ações realizadas em parceria com o projeto “Canaã, Berço da Cultura Criativa”.

No dia da abertura da exposição a Casa de Cultura Canaã dos Carajás também vai proporcionar ao público o "Canaã, Berço da Cultura Criativa", um evento de múltiplas linguagens artísticas. A programação vai unir além das artes plásticas a música, dança e poesia.

O projeto “Canaã, Berço da Cultura Criativa” faz parte de uma série de ações promovidas com o apoio da Prefeitura Municipal.

Criado e mantido pela Vale, a Casa de Cultura Canaã dos Carajás integra o Instituto Cultural Vale. A Casa da Cultura desempenha papel de guarda e registro do acervo histórico do município, e de difusor cultural na região. Nesse sentido, promove exposições, exibições de filmes, clubes de leitura, contação de histórias, espetáculos de música, dança, circo e teatro, além de manter uma escola de música, dança e teatro, onde crianças e jovens têm a oportunidade de participar, de forma gratuita, de aulas de ballet clássico, teatro, canto, violão, flauta doce, musicalização e percussão tradicional paraense.

Serviço

Abertura da exposição “Carajás Visuais: Novos Olhares”.

Data: Dia 27 de fevereiro

Hora: às 18h

Local: No hall da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás, que fica localizada na Rua das Esmeraldas, número 141, no Jardim das Palmeiras, em Canaã dos Carajás.

Visita: Até o dia 31 de março. Até lá, a exposição ficará aberta de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. A entrada é gratuita.