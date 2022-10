Expedição leva atendimento médico gratuito a comunidades ribeirinhas

Projeto “Missão Amazônia” leva atendimento médico gratuito a comunidades ribeirinhas no oeste paraense. A iniciativa inédita faz parte da instituição Inspirali que atua na gestão de escolas médicas do Ecossistema Ânima; a assistência médica teve início no dia 24 de setembro e deve encerrar dia 8 de outubro. A expectativa da equipe é que na primeira expedição sejam realizados até 3 mil atendimentos em comunidades ribeirinhas, a bordo do barco-hospital Abaré.

A primeira edição conta com a participação de 30 estudantes de seis escolas de Medicina do grupo, supervisionados por 10 professores. O objetivo é oferecer atendimento médico in loco e via telemedicina em Santarém, Aveiro e Belterra.

Segundo a organização do projeto, as expedições ocorrerão de maneira contínua, incorporadas como atividade prática e de extensão universitária ao currículo da Inspirali. Para 2023, já estão previstas seis novas incursões na região.

“Nosso propósito é formar médicos com pensamento crítico e reflexivo, preocupados com as necessidades de comunidades menos favorecidas, que possam olhar para todo o contexto e ser capazes de propor soluções. Será um resgate da medicina humanitária a partir de uma conexão da medicina ‘antiga’ com a moderna”, diz a professora Dra. Lena Peres, diretora de Formação e Desenvolvimento Docente da Inspirali e uma das líderes da expedição.

A conexão destacada pela professora faz referência a combinação de abordagens modernas, como a telemedicina, à conhecimentos da realidade amazônica, como fitoterapia, cuidados quanto a animais peçonhentos e práticas educativas locais.

Seleção dos participantes

A seleção dos estudantes foi feita dentre o contingente dos que estão no último ano da graduação em Medicina nas instituições Universidade Potiguar / UnP (RN); Universidade Salvador / Unifacs (BA); Centro Universitário de Belo Horizonte / UniBH (MG); Universidade São Judas (SP); Universidade Anhembi Morumbi (SP) e Universidade do Sul de Santa Catarina / UniSul (SC).

Além das seis escolas que enviaram alunos ao Pará, as demais oito instituições da Inspirali que oferecem graduação em Medicina também vão ter envolvimento no projeto, com atendimento via telemedicina e troca de informações entre alunos e professores para diagnósticos e definição de condutas. Os atendimentos incluem consultas, exames e pequenas cirurgias.

O barco-hospital Abaré, realiza expedição navegando pelo rio Tapajós, possui estrutura para atendimento clínico e odontológico (Divulgação/ Raphael Martinelle)

Os selecionados passaram por um processo de capacitação que inclui orientações gerais referentes ao fluxo da missão e também a segurança, documentação e preparo psicológico.

Barco-hospital Abaré

O barco-hospital Abaré, realiza expedição navegando pelo rio Tapajós, possui estrutura para atendimento clínico e odontológico: são quatro consultórios, sala para pequenas cirurgias e estrutura de laboratório para análises clínicas e radiografias, além de acomodações para os integrantes da missão.

A embarcação é própria para navegar em rios mais rasos, o que lhe permite chegar a mais comunidades, e será utilizada em todas as expedições do projeto.

Segundo a coordenação do projeto, a Prefeitura de Belterra destacou uma equipe de estratégia de saúde da família para participar dos atendimentos.

Segundo a organização, o Projeto Missão Amazônia abrange premissas surgidas a partir do advento da pandemia de Covid-19, como a necessidade da Saúde Única, abordagem que prevê a associação das saúdes humana, animal e ambiental de forma indissociável, com soluções analisadas de forma conjunta.

“A busca do equilíbrio entre essas três frentes é o que permitirá que, por exemplo, a comunidade médica possa tentar evitar a ocorrência de outras pandemias”, explica a Profa. Dra. Lena.

Mortalidade infantil em Belterra

O projeto aponta que o município de Belterra possui um dos mais altos índices de mortalidade infantil, sendo 19,1 óbitos a cada 1 mil nascidos vivos, enquanto que no Brasil, são 12 a cada 1 mil. Neste sentido, a expedição está atuando com orientações aos moradores e ações básicas de prevenção e promoção da saúde, de maneira a contribuir para a redução do índice.

“A Missão Amazônia é um projeto do tamanho do nosso propósito. Queremos ajudar a mudar indicadores de saúde, como o de mortalidade infantil, e impactar de alguma forma a melhora da saúde da população local, reforçando os espaços organizados pelo Sistema Único de Saúde”, diz o Prof. Dr. José Lúcio Machado, diretor médico da Inspirali, que também participa em parte da expedição.

A embarcação é própria para navegar em rios mais rasos, o que lhe permite chegar a mais comunidades ribeirinhas

