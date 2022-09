Círio 2022: romeiros contarão com atendimento e suporte médico durante deslocamento a Belém

Os romeiros que se deslocam rumo a Belém para celebrar o Círio de Nazaré, poderão contar com cuidados e suporte médicos nas rodovias estaduais e federais durante a viagem e, também, nas ruas da capital. No período de 3 a 8 de outubro, voluntários da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e da Guarda de Nazaré estarão no trajeto entre Castanhal e Belém e vias próximas, prestando assistência aos romeiros em 15 postos. Nesta sexta-feira (30), a DFN anunciou que as fichas de cadastro para receber apoio e orientações estão disponíveis no site do Círio.

O projeto, intitulado de "Peregrinos de Nazaré", é realizado pela DFN desde 2016. A recomendação da diretoria é que os romeiros preencham o cadastro no site o quanto antes para receberem a assistência com mais assertividade. De acordo com Franco Marcial, membro da Comissão Interna de Acolhida (CIA), a finalização do processo é essencial para identificação dos romeiros que serão atendidos e ainda mobilizar equipes que atuarão no serviço:

“Ao sermos informados sobre a vinda desses grupos, acionamos os órgãos de segurança mais próximos como Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Polícia Rodoviária Federal (PRF), que vão reforçar a segurança. Também conseguimos oferecer maior apoio logístico ao chegarem na Basílica Santuário e Casa de Plácido”, explicou Franco.

O projeto conta com o apoio de órgãos e entidades como a Arquidiocese de Belém, a Arquidiocese de Castanhal, Secretaria de Turismo (SETUR), Polícia Rodoviária Federal (PFR), Polícia Rodoviária Estadual, Secretaria de Saúde (SESPA), Defesa Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Sesi e Cruz Vermelha.

Criada no início da década de 80, a Romaria Castanhal-Belém começou com um grupo pequeno de romeiros que vinha a pé do município até a Basílica de Nazaré. A distância é de 78 km/h, com quase um dia inteiro de caminhada. Atualmente, outros devotos de outras cidades paraenses fazem o mesmo na semana do Círio, seja a pé ou de bicicleta.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, Victor Furtado)