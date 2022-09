Exercícios físicos durante a gestação

A gestação é um elemento central na perpetuação de nossa espécie, tendo hoje, uma “atmosfera” lúdica e poética que envolvem esse período. No entanto, não dá pra romantizar as alterações fisiológicas, anatômicas e biomecânicas que acontecem nesse período, que podem causar grande desconforto e dores, nas futuras mamães, podendo até contraindicar a prática de exercícios, neste período.

No entanto, em mais de 90% do casos as gestantes são saudáveis e aptas a prática de exercícios e podem usufruir de todos os benefícios como: controle do peso corporal, prevenção da diabetes gestacional e da pré-eclâmpsia, aumento da capacidade funcional da placenta (GOUVEA et al., 2006), maior função cardíaca do feto em resposta ao treinamento de força da mãe (MOYET et al., 2015), diferenças neurocomportamentais em recém-nascidos de mães que faziam exercícios, como maior estado de alerta e menor irritação, citados em diversos estudo atuais.

Mas como o tema é complexo e o espaço para abordá-lo é limitado, falarei apenas sobre alguns exercícios que vejo, com muita frequência, sendo executados por mulheres grávidas dentro das academias.

Primeiramente precisamos entender sobre duas alterações que acontecem na anatomia das futuras mamães, nesse período, que precisam ser consideradas na hora da seleção dos exercícios para compor a rotina de treino.

A primeira é sobre o aumento do hormônio relaxina, que preparar o corpo da mulher para o crescimento e o nascimento do bebê, causando uma frouxidão ligamentar nas articulações da pelve, e por consequência, a instabilidade dessa região. A segunda é sobre a fragilidade da musculatura do reto do abdômen que afastam-se no sentido lateral e da linha alba, para possibilitar o crescimento do feto.

Sendo assim, exercícios que coloquem a grávida em decúbito ventral (barriga pra baixo), e que demandem grande amplitude, estabilidade e força das articulações da pelve, colocam nossa futura mamãe sob risco aumentado de lesão na região pélvica ou de desenvolver diástase abdominal, pós gestação. Então, exercícios como stiff (uma das fases aumentar a pressão sobre o feto e o abdômen), Leg press inclinado (o vetor de força exige muito da parede abdominal), qualquer tipo de salto (altíssima sobrecarga no assoalho pélvico), alongamentos da cadeia posterior (sobrecarga no quadril, podendo aumentar as dores nessa região), exercícios de mobilidade e alongamentos com rotação de tronco, exercícios abdominais convencionais, pranchas e apoio de frente (fragilidade do reto abdominal).

Eu sei que parece tudo muito confuso, com tantos termos técnicos e exercícios proibidos, mas o que posso dizer as futuras mamães, saudáveis é: Sempre...sempre...sempre! será melhor exercita-se durante a gestação, do que não! O benefícios adquiridos com a pratica regular de exercícios, são excelentes tanto durante a gestação, parto e pós parto, pra você e seu bebê. Apenas procure um profissional especializado, assim com seu médico(a) e toda a equipe multidisciplinar que cuida de você nesse período, é especializada, seu treinador ou treinadora também precisa ser.

Qualquer dúvida sobre o tema, mande-me um e-mail que terei imenso prazer em responder.