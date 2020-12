Sorteio de animal vivo em evento religioso no Pará gera polêmica

Por causa das modificações feitas no Decreto Nº 483\2020 da Prefeitura de Abaetetuba, assinado pelo prefeito Alcides Negrão, na última quinta-feira (10), que suspendem a realização de festas públicas de qualquer natureza pelo período de dez dias, o evento ‘Cruzada Abaetetuba para Cristo’, realizado pelo Pastor Emerson, por meio da Igreja do Evangelho Quadrangular de Abaetetuba, teve que passar por adaptações.

A celebração, que iria ocorrer presencialmente no dia 19, na orla do município, teve que ser realocada para o Estádio Estádio Humberto Parente. Todo o evento será transmitido em formato de live, de portões fechados e sem a presença dos fiéis. Os shows musicais, as pregações e até o sorteio de um boi serão transmitidos nos canais digitais da igreja.

O responsável pelo evento e também pela Igreja Quadrangular, pastor Emerson Alves, diz ter feito modificações para atender as exigências do decreto municipal, como a limitação de pessoas no estádio e a transmissão virtual. Ele afirma que apenas a comissão organizadora irá participar presencialmente da festividade.

“Ele [o evento] vai ser restrito. Vamos cumprir todas as adequações que o decreto estabelece. A limitação de pessoas por evento, máscara, álcool em gel e isolar as ruas em torno do estádio com autorização da companhia de trânsito para evitar o acesso das pessoas em torno do estádio”, reitera.

A ‘cruzada’, como é chamado pelo Pastor Emerson Alves o momento de louvor e pregações, terá como convidado os pastores Josué e Paulo Bengtson.

Duas polêmicas foram geradas a respeito do evento: a participação da estrutura das aparelhagens Super Pop Live e Águia de Fogo e o sorteio de um boi.

Ouvido pela Redação Integrada O Liberal, o pastor Emerson Alves esclareceu que o aluguel da estrutura musical atende apenas a fins da iluminação e som do evento, não prevê participações de DJs, como muita gente chegou a especular.

À respeito do sorteio de um animal de grande porte, o responsável pela festividade disse que possui todas as documentações exigidas para a realização, mas diz não ser prioridade.

“Se tivesse condições de fazer o evento ao ar livre e com autorização de edital, nós iríamos sortear o boi. Talvez nós façamos de maneira virtual entre as pessoas que estão assistindo [a live] de casa”, disse o pastor.

A Redação de O Liberal entrou em contato com a Prefeitura de Abaetetuba para saber se as leis de vigilância sanitária contra o coronavírus serão mantidas, mas até a publicação desta matéria não obtivemos resposta.

A Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais da OAB\PA também foi procurada para esclarecer se é permitido legalmente sortear um animal de grande porte desta forma, mas também não se pronunciou até a finalização da matéria.