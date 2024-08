Evento mundial de limpeza de rios e praias chega ao Pará em setembro

Nos dias 18 e 21 de setembro o Pará recebe a primeira edição do International Coastal Cleanup (ICC), também conhecido como Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. O evento é a maior ação internacional envolvendo voluntários para a limpeza e conservação de rios e praias e faz parte de um programa de educação ambiental que mobiliza milhares de pessoas em todo o planeta, sendo realizado em mais de 150 países. No Pará, o mutirão será realizado na Comunidade do Céu - Ilha do Marajó, no dia 18 de setembro, e nos rios Tucunduba e Guamá na cidade de Belém em uma extensão aproximada de 5km nas margens dos rios, no dia 21 de setembro.

A retirada do lixo será feita por voluntários divididos em grupos monitorados por coordenadores. A ação é organizada pela Ocean Conservancy, organização internacional que busca promover ecossistemas oceânicos saudáveis ​​e diversificados, prevenindo a poluição marinha, e conta com auxílios de patrocinadores e parceiros.

Todo o lixo coletado será catalogado, pesado e fotografado antes de seguir para seu destino. Depois de compilados esses dados serão enviados para o Centro de Conservação dos Oceanos (Ocean Conservancy) para análise estatística que será encaminhada para a ONU , responsável pela Comissão Intergovernamental Oceanográfica (IOC). São os resultados mundiais dessas análises que permitem à IOC convencer os países a se tornarem signatários do “Marpol Treaty”, um tratado internacional de controle de poluição marinha.

“Nosso objetivo é, além de retirar da natureza os resíduos produzidos pelo homem, conscientizar sobre um grande problema do mundo moderno: o lixo no mar e vias fluviais”, explica a Coordenadora de Estado da Ocean Conservancy, Katia Kalinowski.

Serviço

Ilha do Marajó

Data: 18 de setembro de 2024

Horário: das 14 às 17h.

Local: Comunidade do Céu – Soure – Ilha do Marajó - Pará

Belém

Data: 21 de setembro de 2024.

Horário: das 8h30 às 12h30h.

Local: Centro Cultural Vadião. Rua Interna, 282, Universitário, Belém – Pará.