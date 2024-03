Estudantes paraenses da rede estadual participam de Torneio Nacional de Robótica, em Brasília

Um grupo de estudantes da rede estadual de ensino irá representar o Pará no Torneio SESI de Robótica First Lego League, o maior torneio de robótica educacional do Brasil, que inicia nesta quarta-feira (28) e segue até o dia 2 de março, em Brasília, Distrito Federal. Em homenagem ao grupo musical Arraial do Pavulagem, a equipe paraense adotou o nome “Pavulagem” para participar do torneio.

O titular da Secretaria de Estado de Educação do Pará(Seduc) destaca a importância da participação dos alunos paraenses no torneio, representando o Pará em âmbito nacional. "É um orgulho imenso saber que nossos estudantes estão alçando voos cada vez mais altos a partir de uma atuação de excelência dos nossos professores, aqui especialmente o professor Rafael. A equipe Pavulagem representa todos os estudantes do Pará que, sem dúvidas, vão se inspirar com a conquista e desenvolver iniciativas tão incríveis quanto. Temos estudantes e uma equipe capaz de ir além”, disse o secretário.

Os estudantes Jean Serrão, Maria Eduarda Barbosa, Luiz Gabriel da Silva, Thyla Moraes, Jéssica Aguiar e Gustavo Lima, tendo como mentora, Emilly Trindade, fazem parte da única equipe de escola estadual do Pará, na qual desenvolveu seu trabalho conforme o tema central do Torneio, Arte e Ciência.

“Minha sensação e expectativa para essa nova etapa é muito grande e de importância não só para mim, mas para os outros também. Penso que todos vão dar o seu melhor e o seu máximo no Torneio e vamos conseguir, mostrar mais uma vez que a escola pública pode e tem a capacidade de vencer”, disse a estudante, Maria Eduarda Barbosa.

O instrutor da equipe, professor Rafael Herdy, fala dos benefícios da atividade para os estudantes e sobre acompanhar a equipe mais uma vez para o Nacional. “Como professor orientador, levar pela terceira vez uma equipe para o Torneio Nacional de Robótica é uma experiência emocionante e gratificante. Ver o crescimento e evolução dos alunos ao longo destas jornadas é algo inspirador. Cada desafio superado, cada obstáculo enfrentado e cada conquista alcançada reforçam ainda mais a importância do trabalho em equipe. Estou orgulhoso dos nossos alunos e confiante de que eles representarão as escolas públicas paraenses e nossa região com excelência mais uma vez”, conta o professor.

A mentora do grupo Pavulagem, Emilly Trindade, ressalta a emoção em levar o nome da escola pública para fora do estado. “É uma emoção muito grande por estar participando e levar de novo o nome da escola pública em um torneio nacional, em que a nossa equipe se esforçou muito para conseguir esse feito e lá conhecemos outras culturas e outras equipes”, disse.

Sobre o Torneio

O torneio avalia quatro categorias principais: Core Values, momento em que é avaliado o trabalho em equipe e o respeito mútuo; o Desafio do Robô, quando as missões realizadas na mesa de competição são julgadas; Design do Robô, quando é avaliada a utilização da tecnologia LEGO®️ Mindstorm para o desenvolvimento do desenho mecânico dos robôs e por fim, a categoria Projeto de Inovação, quando os competidores apresentam propostas de solução para um problema do mundo real, na temporada atual o tema foi “Masterpiece”.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)