Estudantes da Ufopa afetados por bloqueio de bolsas recebem almoço gratuito da instituição

Após o bloqueio de recursos do Ministério da Educação (MEC), que está impedindo o pagamento das bolsas acadêmicas, a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) decidiu conceder gratuidade na alimentação vendida no Restaurante Universitário (RU). A liberação se estende somente aos estudantes bolsistas que foram atingidos financeiramente com corte orçamentário federal. A decisão foi tomada em comum acordo com a Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges) e começará a vigorar a partir desta segunda-feira (12).

A gratuidade nas refeições servidas no RU será para estudantes de graduação e pós-graduação vinculados a bolsas acadêmicas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), do Programa Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT) e da Monitoria Acadêmica e da Residência Pedagógica. Também terão direito ao benefício os estudantes que recebem auxílio do Programa Bolsa Permanência (PBP/MEC).

De acordo com a Universidade, uma lista deverá ser preenchida antes de usufruir do alimento grátis, que está disponível na sala da Coordenação de Políticas Universitárias de Alimentação e Nutrição (CPUAN), localizada nas dependências do Restaurante.